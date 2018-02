Flos Wochenrückblick

ZU-Redaktor Florian Schaer grast die täglichen Ausgaben des Zürcher Unterländers durch und pickt spezielle und ungewöhnliche Geschichten heraus. So erscheint jeweils freitags, mehr oder weniger regelmässig, ein Video mit pointierten Kommentaren und nicht immer ganz ernst gemeinten Gedankengängen.

In der aktuellen Ausgabe beschäftigt sich Florian Schaer mit dem Fall Jud in Opfikon, den Verkehrskreiseln in der Region und dem Circle am Flughafen. (Zürcher Unterländer)