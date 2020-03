Flughafen: 20 Prozent weniger Passagiere wegen Coronavirus

Die Flughafen Zürich AG (FZAG) hat am Dienstag ihr Geschäftsergebnis für das Jahr 2019 präsentiert. Es war ein gemäss der FZAG «erfreuliches»: Die Erträge stiegen um 5 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken, der Gewinn kletterte auf 309,1 Millionen Franken. Dies alles bei einem neuen Passagierrekord, 31,5 Millionen Menschen flogen vergangenes Jahr über den Flughafen Zürich.

Doch bereits an der Medienkonferenz war klar: 2020 dürfte anders werden. Das Coronavirus macht sich am Flughafen, dem Schweizer Tor zur Welt, besonders stark bemerkbar. «Seit dem Übergreifen der Infektion auf Europa kam es zu einem massiven Rückgang der kurzfristigen Buchungen und als Folge davon zu einer deutlichen Kapazitätsreduktion», sagte CEO Stephan Widrig. Während im Januar und im Februar wenn überhaupt nur Flüge von und nach China gestrichen worden waren, hat die Swiss nun bis März rund die Hälfte alles Flüge gestrichen. «An einzelnen Tagen im März verzeichnen wir einen Passagierrückgang von über 20 Prozent», so Widrig. Auch generell beeinträchtige das Virus den Flughafen: «Es wird deutlich weniger gereist und die Menschen sind nicht in Konsumstimmung, das spürten wir in den vergangenen Tagen deutlich.» Der genaue Umfang der finanziellen Einbussen sei derzeit indes noch nicht abzuschätzen.

Positiver Rück- und Ausblick

Wäre da nicht das Coronavirus, der Flughafen hätte eigentlich fast rundum Grund zur Freude. Der Rückblick auf das vergangene Jahr fiel positiv aus. Das Dauerthema Klimawandel vermochte dem Flughafen nicht viel anzuhaben: 661,5 Milllionen Franken erwirtschaftete die Flughafen Zürich mit dem Fluggesellschaft, was einer Zunahme von 0,7 Prozent entspricht. Zudem rollte der Rubel im Nichtfluggeschäft. Dieses nahm um über 10 Prozent auf 548 Millionen Franken zu. «Zum ersten Mal wurden in den Läden und Restaurants der Flughafens über 600 Millionen Franken Umsatz erwirtschaftet. Damit ist der Flughafen das erfolgreichste Kommerzzentrum der Schweiz», erklärte der Geschäftsführer. Die Flughafen Zürich AG profitierte davon: Sie strich Kommerzerträge von 134 Millionen Franken ein.

