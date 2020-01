Flughafen baut grossen Hangarfür die Geschäftsfliegerei

Die Tage des Spotterhügels am westlichen Ende des Flughafens bei Rümlang sind gezählt. Bis Ende diesen Jahres, vielleicht noch Anfang nächsten Jahres, kann er noch genutzt werden. Danach wird er am jetzigen Standort verschwinden. Der Flughafen braucht den Platz für ein massives Hochbauprojekt. Neu soll nämlich ein Grossteil der Geschäftsfliegerei im Westen des Geländes abgewickelt werden. Denn erstens ist die bisherige Infrastruktur für die Business Aviation im Osten des Flughafens inzwischen stark in die Jahre gekommen, zweitens kann dort der Bedarf an Hangarflächen für grössere Geschäftsflugzeuge nicht gedeckt werden und drittens soll das Areal im Osten dereinst sowieso für eine geplante Umrollung der Pisten genutzt werden. Sieben Stockwerke für Büros

Ab Montag liegen deshalb Pläne für den neuen Gebäudekomplex auf. Dieser wird eine Fläche von rund 80 auf 280 Meter beanspruchen und eine Höhe von 30 Metern erreichen. Auf der Nordseite sind Hangars für Privat- und Geschäftsfliegerei vorgesehen. Die Südseite des Gebäudes wird einen Terminalbereich umfassen. Darin eingebettet sind ein Empfangsbereich, eine Sichreitskontrolle, eine Zollabfertigung sowie ein Wartebereich und Lounges für die Passagiere der Business Aviation. Auf der westlichen Seite – in Richtung Glatt – soll ein Büroriegel mit insgesamt sieben Stockwerken gebaut werden. Auf der Südseite schliesslich wird es Abstellplätze für die Geschäftsfliegerei geben.

Um den Gebäudekomplex zu erschliessen, soll die Rohrstrasse vom bisherigen Hauptsitz der Flughafen Zürich AG her um 750 Meter verlängert werden. Für das Parkieren von Fahrzeugen sind zwei Einstellhallen mit je 130 Parkplätzen sowie ein Aussenparkplatz mit weiteren 200 Parkfeldern vorgesehen.

Baustart noch nicht definitiv

Noch nicht klar ist, wer dereinst alles den neuen Gebäudekomplex nutzen wird. Der Flughafen gibt im Gesuch an, dass der Büro- und Hangarbereich auch für die Ambulanzjets der Rega genutzt werden soll. Und dass der Hauptsitz der Jet-Basis der Rega sich künftig hier befinden soll. Ob sich die Rega aber definitiv für diesen Standort entscheiden wird, ist noch nicht bestätigt.

Ebenfalls noch nicht klar ist, wann das Gebäude gebaut werden soll. Der Flughafen hat zwar ein Plangenehmigungsgesuch für das Projekt beim Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) des Bundes eingereicht. «Wegen diverser Abhängigkeiten können die Bautermine noch nicht festgelegt werden. Es ist mit einer etappenweisen Umsetzung zu rechnen», schreibt der Flughafen.

Sicher ist hingegen: Flugzeugfans können aufatmen, auch wenn der Spotterhügel nicht am jetzigen Standort bleiben kann. Er wird aber nicht verschwinden, sondern zieht nur um. «Wenn die Bauarbeiten wie geplant ablaufen, werden wir einen nahtlosen Übergang zwischen dem alten Spotterhügel und dem neuen Spotterplatz haben», sagt Mediensprecherin Jasmin Boder. «Der neue Platz ist ebenfalls im Westen geplant, sogar rund 300 Meter näher zum Pistenkreuz, nördlich des heutigen Platzes zwischen der Piste und dem Waldrand.» Es werde auch wieder ein Imbissangebot geben, betrieben vom gleichen Anbieter wie bisher.