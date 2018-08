Flughafen reduziert Lastwagenlärm

Geht es um das Thema Lärm, muss die Flughafen Zürich AG normalerweise einiges an Kritik einstecken. Nun erhält sie für einmal Lob. Der Flughafen hat nämlich innert kurzer Zeit auf Rückmeldungen aus der Bevölkerung reagiert und verursachten Lärm reduziert.Der Reihe nach: Derzeit wird am Flughafen an neuen Schnellabrollwegen gebaut. Diese Arbeiten können nur nachts ausgeführt werden, da die restliche Zeit über geflogen wird. Beanstandet wurde, dass Lastwagen, die Aushub von diesen Arbeiten vom Flughafen in den Norden des Kantons transportieren, mitten in der Nacht durch Dörfer fahren und dabei den Schlaf der Bewohner stören. «Es hat Anfang Juli angefangen», erzählt René Blöchliger aus Oberglatt. Blöchliger wohnt nur 3,5 Meter von der Strasse entfernt und wurde deshalb von den Lastwagen, die während des Nachtflugverbots vom Tor 130 des Flughafens über Rümlang, Oberglatt und Niederglatt in Richtung Weiach fuhren, aus dem Schlaf gerissen.

Neue Route führt über die Flughafenautobahn

Blöchliger wandte sich an die Polizei. Diese informierte ihn, dass die Lastwagen eine Ausnahmebewilligung für diese Fahrten hatten. In einem nächsten Schritt nahm der Oberglatter Kontakt auf mit Christian Lucek (SVP), Kantonsrat mit gutem Draht zum Flughafen. «In der Nacht vom 5. Juli wurden rund 30 Fahrten absolviert, informierte uns der Flughafen», erklärt Lucek. Deswegen habe man ein erstes Mal interveniert. Aufgrund des Wetters kam es dann aber sowieso zu einem Baustopp. Erst am 21. August kam es erneut zu mehreren Fahrten. «Also haben wir den Flughafen erneut kontaktiert», so Lucek.

Blöchliger kontaktierte neben Lucek auch Stefan Schmid (SVP), Gemeindepräsident von Niederglatt und wie Lucek Kantonsrat. Auch Niederglatt suchte mit dem Flughafen wegen der nächtlichen Lastwagenparade das Gespräch. Und insgesamt führten die Anstrengungen tatsächlich zum Erfolg. Blöchliger erhielt von der Flughafen Zürich AG eine E-Mail, in welcher er darüber informiert wurde, dass für die Lastwagen eine andere Fahrtroute definiert worden sei. Neu sind sie nun dazu angehalten, möglichst lange innerhalb des Flughafenperimeters zu fahren und dann beim Tor 121 im Norden das Gelände zu verlassen. Von dort fahren sie nun direkt zur Autobahneinfahrt in Bachenbülach. Blöchliger war von der Nachricht positiv überrascht. «Es freut mich, dass der Flughafen als Bauherr die Anliegen der Bevölkerung und deren Gesundheit dem Unternehmergewinn überordnet», sagt er.

Der Flughafen bestätigt, dass Lastwagen teils durch Rümlang, Oberglatt und Niederglatt gefahren sind, bekräftigt aber auch, dass man das zu vermeiden versuche. «In der Bauausschreibung für das Projekt wurde festgehalten, dass Ortsdurchfahrten wie üblich nach Möglichkeit vermieden werden müssen», erklärt Mediensprecherin Raffaela Stelzer. Der Flughafen habe ein Interesse daran, dass Bauarbeiten nicht die Bevölkerung belasteten. Deshalb wurde bei Lastwagen sogar das akustische Rückfahrsignal, das normalerweise beim Rückwärtsfahren ertönt, durch Scheinwerfer und Kameras ersetzt. (Zürcher Unterländer)