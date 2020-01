Flughafenlauf-OK macht Hobbysportler startklar

Im Zürcher Unterland findet mit dem Flughafenlauf einer der grössten und populärsten Zürcher Laufsportwettkämpfe statt. Immer an Auffahrt versammelt sich in Kloten eine bunte Sportlerschar für diesen 17-Kilometer-Klassiker vor spektakulärer Flugzeugkulisse. Bis zu 2000 Teilnehmer in allerlei Kategorien messen sich im Frühling jeweils am einzigen Wettkampf der 13-teiligen Serie des Züri-Lauf-Cups im Zürcher Unterland. Heuer wird der Flughafenlauf am 21. Mai ausgetragen.

Schon Monate davor legt sich das lokale Organisationskomitee nun mächtig ins Zeug und rührt die Werbetrommel. Denn man will den Flughafenlauf noch stärker im Bewusstsein der Region verankern. Ziel ist es, dass sich möglichst viele am sportlichen Grossanlass beteiligen. «Jeder Unterländer sollte doch den Flughafen zumindest einmal joggend umrundet haben», sagt Ruedi Schällibaum, selber ein ambitionierter Läufer und Mitglied des Flughafenlauf-OK. Zusammen mit vielen weiteren Mitgliedern des OK trifft er sich regelmässig zum Joggen. Denn hinter dem Flughafenlauf steht nämlich der Lauf- und Sportverein Kloten-Bassersdorf.

Zum Training eingeladen

Da der Laufsport im Trend liegt und der LSV Kloten-Bassersdorf allen eine Einstiegsmöglichkeit bieten möchte, um an «seinem» Lauf zu bestehen, laden die Trainingsgruppe um Schällibaum sowie Hans-Jürg Ritzi, OK-Präsident des Flughafenlaufs, und Brigitte Hartmann, Präsidentin des LSV Kloten-Bassersdorf, nun zum gemeinsamen Aufbautraining im Hinblick auf den nächsten Flughafenlauf. «Wir wollen die Unterländer dazu motivieren, mit unserer Laufgruppe ein gemeinsames Training aufzunehmen.»

Dazu habe man auch schon gezielt Läufer angefragt, die an Auffahrt am «Schnupperlauf» über eine Teildistanz angemeldet waren, ob sie nun für einen Start in der Hauptdistanz mittrainieren wollten. Ansprechen will man ansonsten jedoch alle, die sich regelmässig bewegen wollen und lieber in einer Gruppe statt allein durch den Wald rennen. Ihnen winkt ein gezieltes Aufbautraining mit persönlicher Zielsetzung. Das ist mit dem LSV auch deshalb gut möglich, weil die Läufer von der Bassersdorfer Sportanlage BXA aus immer dienstags um 19 Uhr in vier Stärkeklassen auf eine stündige Runde gehen. Sich anzuschliessen, kostet nichts, die Teilnahme ist kostenlos.

Ob es dann bereits am 21. Mai für die ganze Flughafenrunde reicht, sei natürlich von verschiedenen Faktoren abhängig, sagt Schällibaum. «Sofern keine medizinischen Bedenken vorhanden sind, können Wiedereinsteiger oder Gelegenheitsjogger mit einem regelmässigen Lauftraining das Ziel als realistisch ansehen.» Nur dürfe man den Entscheid, damit zu beginnen, nicht auf die lange Bank schieben. Weitere Infos gibt es auf www.lsv-kb.ch.