Flughafenregion diskutiert Digitalisierung

Der Verein Flughafenregion Zürich hat das Thema für den jährlichen VIP-Anlass für seine Mitglieder gut gewählt: «Digitalisierung – das neue Glück der Zukunft», darüber sollten drei Experten am Dienstagabend referieren. Fast wie zur Bestätigung, dass der Verein dadurch am Puls der Zeit ist, verschickten der Flughafen und Microsoft am selben Tag eine Medienmitteilung, in welcher sie aufzeigten, wie sie das Bauprojekt The Circle digitalisieren und damit mit Kunden und Mietern vernetzen wollen.

Ganze Industriezweige in zehn Jahren verschwunden

Die Digitalisierung ist also längst keine Zukunftmusik mehr, sie findet statt. Wie sehr sie bereits zum Alltag geworden ist, erklärte Veronica Lange, die bei UBS Schweiz als Innovationschefin arbeitet. «Die Digitalisierung hat unser Leben verändert», erklärte sie. Und sie wusste zahlreiche Beispiele dafür aufzuzählen: In gewissen Kirchen kann man die Kollekte heute bereits per App abgeben, in China kann man Bettlern über einen QR-Code auf der Strasse Geld spenden und neue Software von Google ist in der Lage, einen Termin beim Coiffeur zu vereinbaren und dabei so echt zu klingen, dass der Friseur nicht merkt, dass er mit einem Programm spricht.

«Die Digitalisierung war für viele Industrien aber höchst disruptiv», sagte Lange auch. Und erklärte, was sie damit meinte: In der Musikindustrie sind die Umsätze über 15 Jahre durch Filesharing wie Napster oder Streamingdienste wie Spotify um 45 Prozent eingebrochen. «Und die Industrie für Filme für Fotokameras wurde innert zehn Jahren quasi vollständig eliminiert.» Digitalkameras und Smartphones machten sie obsolet. Im selben Zeitraum entstanden dafür Unternehmen, die heute wertvoller sind als die meisten Automarken: Spotify, Whatsapp, Instagram, Airbnb – vor zehn Jahren kannte diese Begriffe noch niemand.

Und noch spezieller: Viele dieser grossen Marken funktionieren wegen der Digitalisierung völlig anders als der Rest der jeweiligen Industrie. Alibaba, der grösste Detailwarenhändler, hat keine Läden und Regale, die man durchstöbern könnte. Uber, das grösste Taxiunternehmen der Welt, hat keine Taxis. Und Airbnb, eines der grössten Unternehmen für Übernachtungen ausserhalb der eigenen vier Wände, besitzt keine eigenen Hotels oder Liegenschaften rund um die Welt. Laut Lange aber gar nicht so überraschend: «Es geht heute nicht mehr nur um das Produkt, sondern auch darum, welche Erlebnisse Kunden mit diesen Produkten verbinden.»

Wenn die neue Technologie zur Tretmühle wird

Alles schöner, besser, grösser also? Nicht unbedingt, erklärte der zweite Redner des Abends, Mathias Binswanger. Binswanger ist Ökonom und Glücksforscher, unter anderem hat er das Buch «Die Tretmühlen des Glücks» verfasst. Denn Technologie alleine macht noch nicht glücklich. Im Alltag verhindern nämlich verschiedene «Tretmühlen», dass wir uns trotz Innovation oder mehr Einkommen in Bezug auf unser Wohlbefinden auf der Stelle bewegen.

«Dazu zählt etwa die Statustretmühle», so Binswanger. Er spricht damit an, dass für viele Menschen ihr Status gegenüber anderen eine wichtige Identifikation und dadurch auch für ihr Wohlbefinden wichtig ist. Auf Instagram zum Beispiel finden diejenigen Menschen viele Fans, die sich gemäss ihren Bildern anders als die breite Masse ein luxuriöses Jetset-Leben leisten können und dadurch mehrmals wöchentlich ihren durchtrainierten Körper an exotischen Destinationen ablichten lassen können. «Alle können aber nicht besser sein als der Durchschnitt», erklärte Binswanger. Ebenfalls tückisch ist die «Multioptionstretmühle», die bei der Digitalisierung voll zum Zug kommt. «Als der erste Fernseher verfügbar war, gab es nur eine Handvoll Programme», erläuterte Binswanger. Auf diese konnte man sich konzentrieren.

Inzwischen empfangen die meisten Menschen aber mehrere Hundert Programme. Die grosse Auswahlmöglichkeit führt dazu, dass der Konsument überfordert ist. Er hat so viel Auswahl, dass der Prozess des optimalen Wählens den eigentlichen Genuss verzögert oder gar ganz verunmöglicht. Und schliesslich wies Binswanger auch noch auf die «Zeitspartretmühle» hin. Neue Technologien, die theoretisch eine Zeitersparnis bringen, werden oft genau nicht dazu eingesetzt. Ein gutes Beispiel dafür ist der Verkehr: Wo man mit dem Auto theoretisch dafür sorgen könnte, dass man am Morgen nicht 30, sondern nur 5 Minuten braucht für den Arbeitsweg, nutzen die meisten Menschen das Fahrzeug dazu, einfach weiter entfernt vom Arbeitsplatz zu wohnen.

Debatte um Datenschutz wird immer wichtiger

Aber auch in anderen Bereichen ist die Digitalisierung mit Vorsicht zu geniessen. Speziell der Datenschutz wird zunehmend ein Thema, wie während der Ausführungen der dritten Rednerin, Karin Frick vom Gottlieb-Duttweiler- Institut, klar wurde. Sie gab einen Ausblick auf neue technologische Trends, darunter Kleider oder Schuhe, welche ihre Träger vermessen, Kameras, die überprüfen können, wie glücklich ein Mitarbeiter ist, oder Software, die anhand des Gesichtsausdrucks Likes auf Social Media verteilt – alles Funktionen, die mit heutigen Datenschutzstandards kaum funktionieren würden. Binswangers Zitat von seinem Vortrag hallte dabei nach: «Es reicht nicht, digitale Technologien zu haben. Man muss sie dann auch noch richtig einsetzen.» (Zürcher Unterländer)