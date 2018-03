Flugplan wird auf Sommer umgestellt

Ab dem nächsten Montag verspürt der Flughafen bereits den Sommer, zumindest was den Flugplan betrifft. Die Umstellung bedeutet auch, dass sich das Angebot der Destinationen verändert.

Die Swiss nimmt zwei neue Destinationen in Frankreich auf. Sie fliegt ab April zwölfmal pro Woche nach Bordeaux und ab dem 21. April dreimal pro Woche nach Marseille. Die Strecke nach Breslau, die im Winter eingeführt worden ist, behält die Swiss bei. Neu fliegt sie hingegen viermal pro Woche direkt in die ukrainische Hauptstadt Kiew.

Neue Destinationen in den USA

Zwei neue Langstreckenziele hat derweil die Edelweiss Air.Sie fliegt ab dem 4. Juni zweimal pro Woche nach Denver, ab dem 22. September jeweils am Samstag auf die Seychellen. Air Canada fliegt ab Juni dreimal wöchentlich nach Vancouver. Bei den Staaten gibt es neben der neuen Desti­nation Denver der Edelweiss Air zwei weitere Neuzugänge: United Airlines fliegt von Juni bis Oktober täglich nach San Francisco, American Airlines fliegt neu nicht mehr New York, sondern ihren Hub in Philadelphia an.

In umgekehrter Richtung wird Zürich selbst als Destination von zwei Airlines neu angeflogen. Die chinesische Sichuan Airlines erweitert ihre Strecke von Chengdu via Prag nach Zürich. Zudem bedient Cyprus Airways zwischen 26. Mai und 27. Oktober erstmals die Strecke Larnaca–Zürich.

Andere Öffnungszeiten

Mit dem Sommerflugplan ändern sich auch die Öffnungszeitender Zuschauerterrasse B. Sie ist nun wieder täglich von 9 bis19 Uhr zugänglich. Die Zuschauerterrasse E kann hingegen nur an Mittwoch, Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen per Shuttlebus besucht werden. (red)