Flugzeugkollision in Kloten

Während des Sturm-Chaos am Flughafen Zürich kam es am Boden zu einer Kollision. Ein Leser, der sich in einer Maschine der Qatar Airways am Flughafen Zürich befand, meldete «20min.ch» den Crash. Beim Verlassen des Parkfelds streifte der Flieger eine Maschine der Helvetic Airways. «Die Maschine bleibt wohl vorerst am Boden», sagt der Passagier, «wir sind jetzt zurück am Gate». Wann die Passagiere der Qatar ihren Flug antreten können, ist noch unklar.

Raffaela Stelzer, die Mediensprecherin des Flughafens, bestätigt den Unfall. «Beim Zurücksetzen wurde eine Maschine getroffen.» Derzeit laufen die Untersuchungen, um den Unfallhergang genauer zu ermitteln.

Die Maschine der Quatar wird derzeit von Technikern überprüft (Quelle: 20min.ch).

Wie Mehdi Guenin, Mediensprecher der Helvetic Airways gegenüber 20 Minuten sagt, handelt es sich bei der beschädigten Maschine um einen Embraer E190-E1. «Das Ruder wurde unter anderem beschädigt», so der Sprecher. Personen waren keine an Bord. Guenin: «Unsere Maschine war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht besetzt, nur Materialschäden sind zu melden.» Diese werden derzeit von Technikern evaluiert. (fss)