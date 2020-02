Förster fällen 200 Bäume an der Strasse zwischen Dielsdorf und Adlikon

In einem Grosseinsatz fällt der Forst am Sonntag, 16. Februar, die kranken und schwachen Bäume entlang der Wehntalerstrasse zwischen Dielsdorf und dem Regensdorfer Ortsteil Adlikon – auch bekannt als Schwenkelberg. 200 bis 250 Bäume gilt es zu fällen. 15 Forstarbeiter sind für den Einsatz aufgeboten, und ein ganzer Maschinenpark wird auffahren: ein Vollernter, zwei Forwarder, vier Traktoren mit Seilwinden und ein Bagger mit Holzgreifer. Die Förster handeln im Auftrag des kantonalen Tiefbauamtes, das für die Verkehrssicherheit der Saatsstrassen zuständig ist.

Revierförster Daniel Dahmen wird den Einsatz leiten. Wie er auf Anfrage sagt, wird man jene Bäume entfernen, die auf die Strasse zu fallen drohen. «Darunter sind viele Eschen, die von Pilzbefall geschwächt sind», sagt er. Der Pilz hat ein Eschensterben in der ganzen Schweiz ausgelöst, wobei die Blätter befallener Bäume welken und später der Baum ganz abstirbt. Eine wirksame Bekämpfungsmethode gibt es nicht, sodass als einzige Massnahme bleibt, die Bäume zu fällen, bevor sie umfallen.

«Ein Baum ist am stabilsten, wenn er seine Krone auf alle Seiten ausbilden kann.»Daniel Dahmen

Revierförster, Forstrevier Staatswald Katzensee, Buchs-Dielsdorf und Limmattal-Nord

Doch nicht alle der 200 bis 250 Bäume sind krank. Um die Stabilität des Waldes am Strassenrand sicherzustellen, fällen die Förster auch gesunde Bäume. «Man will jene erhalten, die besonders stabil sind», sagt Dahmen und ergänzt: «Ein Baum ist am stabilsten, wenn er seine Krone auf alle Seiten ausbilden kann.» Doch gerade an Strassenrändern komme Licht nur von einer Seite, was die Bäume stärker gegen die Strasse wachsen lasse. Den letzten Sicherheitsholzschlag an der Wehntalerstrasse hat der Forst vor sechs Jahren durchgeführt.

Umleitung über Niederhasli

Für den Holzschlag sperrt das kantonale Tiefbauamt die Wehntalerstrasse zwischen Dielsdorf und Adlikon am Sonntag, 16. Februar. Die Sperrung dauert von 6 bis 20 Uhr und gilt für sämtlichen Verkehr. Wie das Amt in einer Mitteilung schreibt, sind die Arbeiten abhängig von der Witterung. Bei Regen, Schnee und Wind würden sie auf auf den Sonntag, 1. März, verschoben. Der Verkehr wird über Niederhasli umgeleitet. Das gilt ist nicht nur für den Privatverkehr, auch die Buslinie 456 wird umgeleitet. Die Umleitung ist signalisiert, Kartenmaterial stellt der Kanton aber keines zur Verfügung. Informationen erhalten die Fahrgäste an den Haltestellen, im Bus und auf www.vbg.ch.