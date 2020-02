«Fräulein Siegfried» wird 100

Bereits bei der Terminvereinbarung für die Begegnung mit Annemarie Siegfried wird klar: Hier hat man es mit einer ganz und gar ungewöhnlichen Hundertjährigen zu tun. Es dauert keine Minute, und sie ist mitten im Erzählen. Sie wohne noch immer im Haus, das ihr Grossvater väterlicherseits in Bülach bauen liess und in dem sie einst geboren wurde. «Das ist doch in Zeiten der Globalisierung nicht üblich, oder?», möchte sie wissen. Nein, das ist es wahrhaftig nicht. Alles andere als üblich ist jedoch auch das Gedächtnis der Dame. Und dass sie bis heute weitgehend selbstständig in der grosszügigen Wohnung zurechtkommt.

«Fräulein Siegfried», wie die ehemalige Lehrerin noch heute in Bülach von vielen genannt wird, empfängt den Besuch von der Zeitung ein paar Tage später in ihrem Haus – eben dort, wo sie am 12.Februar 1920 als zarte Frühgeburt zur Welt kam. Den Kaffeetisch im Salon hat sie liebevoll gedeckt. Zu Gast ist auch eine ehemalige Schülerin: Marianne Kunz-Jäger. Sie besuchte vor 70 Jahren die erste Klasse bei «Fräulein Siegfried» und wurde später ebenfalls Lehrerin. Die Frauen sehen sich hier und da, sind längst per Du.

Nach der Schule aufs Feld

54 Kinder seien in ihrer Klasse gewesen – so viele, dass die Bankreihen fast bis zur Wandtafel reichten, erinnert sich die ehemalige Schülerin. Da habe «Fräulein Siegfried» bisweilen schon etwas härter durchgreifen müssen. «Ja, und das tat mir später auch leid», sagt die Lehrerin. Aber sie habe es im Lehrerseminar nicht anders gelernt. 1940 – zu Beginn des Zweiten Weltkriegs – beendete Annemarie Siegfried die vierjährige Seminarzeit an der Töchterschule der Stadt Zürich. Nach der Ausbildung zur Lehrerin und den damals obligatorischen zwei Jahren Vikariatszeit war es für die junge Lehrerin nicht einfach, eine Stelle zu finden: «Es gab zu viele Lehrer.»

Weil der damalige Bülacher Ratsschreiber ein gutes Wort für sie eingelegt habe, durfte «Fräulein Siegfried» in Bachenbülach einen Morgen lang Probelektionen erteilen und erhielt dann die Stelle an der Dreiklassenschule im damaligen Bauerndorf. Den Arbeitsweg legte sie mit dem Velo zurück. «Ich hätte Schlangenlinien fahren können, denn mir ist kaum je ein Auto begegnet, ausser jenem des Dorfarztes», sagt sie. Von ihrer einstündigen Mittagspause, für die sie nach Hause fuhr, blieb nicht viel übrig. Sie stellte deshalb den Antrag, diese um 30 Minuten zu verlängern. Die Behörde lehnte ab. «Die Bauernkinder müssten um 15 Uhr aufs Feld, den Eltern helfen, hiess es.» Es sei eine schöne Zeit gewesen in Bachenbülach. Nach acht Jahren erhielt sie 1950 die Chance, für eine Stelle an ihren Wohnort zu wechseln, wo sie 32 Jahre wirkte. «In meiner Jugendzeit war Bülach ein armes Bauernstädtli mit 3000 Einwohnern: Die meisten Kinder hatten nur sonntags Butter auf dem Brot.» Die Hundertjährige erinnert sich noch an jedes der Kinder, die sie unterrichtet hat, weiss noch, ob diesem das Lesen und Rechnen leicht- oder schwerfiel, was der Vater von Beruf war und oft sogar wen es später geheiratet hat. «Ich kenne die Geschichte mancher Bülacher Familie besser als diese selbst.»

Die Ohrenkontrolle

Annemarie Kunz, heute 77, erzählt, wie ihre Lehrerin Anfang Woche die Hände und Fingernägel jedes einzelnen Kindes kontrollierte. «Hinter die Ohren habe ich auch geschaut», ergänzt Annemarie Siegfried. Sie habe ihren Schülern immer viel abverlangt. Mit bis zu 57 Kindern in einer Klasse sei es ohne Disziplin nicht gegangen. Gerechnet wurde mit den Fingern, das Einmaleins mit Streichhölzern gelernt, geschrieben auf einer Schiefertafel, die einmal wöchentlich akribisch geschrubbt wurde. «Schulbeginn war damals im Frühling. Mein Ziel war, dass alle bis im Herbst lesen können.» Die schönsten Momente seien aber gewesen, wenn «Fräulein Siegfried» sich auf Pult gesetzt und vorgelesen habe, sagt ihre Schülerin.

Dann verrät sie, wie sie jeweils zu Hause vor dem Spiegel «Fräulein Siegfried» gespielt hat. Alles habe sie kopiert: «Deine Stimme, dein Lachen, deine Gestik. Ich wollte so werden wie du.» Ihre Mutter sei neidisch geworden auf die heiss verehrte Lehrerin. Dieser treibt das nach sieben Jahrzehnten die Röte ins Gesicht.

Ein weiterer Höhepunkt: die Schulreisen. Auch zu diesen hat die ehemalige Lehrerin unzählige Anekdoten auf Lager. So habe sie mit den Schülerinnen und Juwo-Punkte gesammelt, diese mit ihrer Mutter tagelang sortiert, zu Geld gemacht, so schon den Erstklässlern ein Reislein ermöglicht. «Die Schule bezahlte erst in der dritten Klasse einen Beitrag.» Zu Beginn sei sie stets von einem Schulpfleger begleitet worden. «Einer reklamierte einmal, ich hätte den zweiten Blusenknopf geöffnet, was den Kinden zu viel Einblick gewähre.» Darüber schmunzelt sie noch heute. An besagtem Tag sei es übrigens sengend heiss gewesen.

Singen als Kraftquelle

31 Jahre unterrichtet Annemarie Siegfried in Bülach. Sie habe ihren Beruf so sehr geliebt, dass sie mindestens sieben Männern einen Korb gegeben habe. «Hätte ich geheiratet, hätte ich nicht mehr arbeiten können. Die Stellen gingen an die Männer.»

In der Freizeit musste sie sich um das grosse Haus samt Umschwung kümmern. Doch etwas hat sie sich stets gegönnt. Jeden Tag, wenn sie – meist nach 18 Uhr – aus der Schule gekommen sei, habe sie sich ans Klavier gesetzt. «Ich nahm die Notenhefte meiner Grossmutter väterlicherseits zur Hand und spielte und sang sicher eine Stunde Werke grosser Komponisten.»

Auch die Fahrt zur Chorprobe nach Zürich und Auftritte mit dem Reinhardt-Chor in der Tonhalle hätten ihr sehr viel bedeutet. Ein Hobby, von dem auch ihre Klassen profitierten. «Wir lernten, vierstimmige Kanons zu singen. Diese hallten durch das ganze Schulhaus», erinnert sich Kunz. Ihren Hundertsten hat Annemarie Siegfrieds selbst organisiert – im Kreis der Familie: «Meine Freunde sind ja alle verstorben.» Zum Feiern kommt sie aber auch sonst, als gefragter Gast an Klassentreffen. «Im Januar haben ich bereits zwei Einladungen erhalten.» Dann bietet «Fräulein Siegfried» ihren ehemaligen Schülerinnen und Schülern jeweils das Du an.