Fragerunde zum Richtplan ist eröffnet

Die drei Gemeinden Oberglatt, Niederhasli und Niederglatt (ONN) haben im Jahr 2014 entschieden, ihre räumliche Entwicklung im nächsten Jahrzehnt gemeinsam zu gestalten. Ihr wichtigste Planungsinstrument dafür stellt der gemeinsame kommunale Richtplan dar. Dieser solle letztlich «geeignete Rahmenbedingungen zur nachhaltigen Entwicklung der Gemeinden mit Erhalt und Förderung der Wohn- und Siedlungsqualität schaffen», heisst es dazu in einer Mitteilung.

Die Entwicklung dieses Richtplans geht nun, nach mehrjähriger intensiver Vorarbeit, in die nächste Runde: die detailliertere Information der Bevölkerung. Denn diese soll genügend Zeit für die Meinungsbildung haben – schliesslich müssten die Behörden ohne ihr Ja in den Gemeindeversammlungen nochmals über die Bücher. Wie Niederglatts Gemeindeschreiber Bruno Schlatter verdeutlicht: «In dieser gemeindeübergreifenden Planung sind Visionen dabei, also wesentliche Informationen für die Stimmbevölkerung. Die wollen wir nun frühzeitig vermitteln.»

In den aktuellen Mitteilungsblättern rufen die drei ONN-Gemeinderäte deshalb schon jetzt zur Informationsveranstaltung auf. Am Mittwochabend, 27. März, liefern Behördenmitglieder sowie Fachpersonen in der Mehrzweckhalle Seehalde erste Antworten auf zentrale Fragen zum Richtplan.

Für Behörden verbindlich

Auf die Relevanz des Anlasses angesprochen, sagt der Niederhasler Gemeindeschreiber Patric Kubli: «Fakt ist: Einwohnerinnen und Einwohner sind nicht per se vom Richtplan betroffen.» Für Private seien die konkreten Auswirkungen erst mit eventuellen Anpassung der Bau- und Zonenordnung (BZO) spürbar. Aber: «Der Richtplan ist für Behörden in den nächsten zehn bis 15 Jahren verbindlich.»

Der Plan in den Mitteilungsblättern der ONN-Gemeinden zeigt, wie relevanz das Gebiet um die und zwischen den Bahnhöfen wird. Foto: sam

Was also auf Anhieb etwas formelhaft daherkommen könnte, verdeutlicht sich an den konkreten Themen, welche die drei Gemeinderäte in ihrer Einladung antönen. Insbesondere das Gebiet um die sowie zwischen den Bahnhöfen der drei Gemeinden erhalte zusätzliche Bedeutung, Kubli nennt es gar das Herzstück des Richtplans. Denn: «Wenn wir in der Gemeindeentwicklung schon durch den Flughafen eingeschränkt sind, wollen wir uns sehr genau ansehen, wo wir uns gegen innen noch entwickeln können.» Nicht umsonst habe der Kanton die ONN-Region als bedeutsames Gebiet bezeichnet.

Doch die Einschränkungen würden wichtige Fragen aufwerfen: etwa wo neue Gemeindezentren entstehen können, wie der Übergang zwischen Siedlungs- und Wohngebieten aussehen soll, wie der Verkehr auf Strassen oder Schienen fliessen kann – und auch, wie dazwischen genügend attraktive Grünflächen Platz haben. «Deshalb wünschen wir uns, dass viele an die Veranstaltung kommen», sagt Kubli.

Definitive Fassung folgt

Der Anlass sei also eine erste Phase der «kommunikativen Massnahmen», die in einer Medienmitteilung vergangenen Oktober versprochen wurden. Anschliessend daran soll noch vor den Sommerferien das Anhörungsverfahren mit der öffentlichen Auflage der definitiven Fassung lanciert werden. Die Stimmberechtigten der drei Gemeinden haben dann zu einem späteren Zeitpunkt an ihren individuellen Gemeindeversammlungen über den gemeinsamen kommunalen Richtplan zu befinden.

Über Details werde an der Infoveranstaltung in drei Wochen deshalb noch nicht gesprochen, sagt Bruno Schlatter. «Es handelt es um den Richtplan, nicht um die Bau- und Zonenordnung. Wir befinden uns also nicht auf der Ebene der Gartenmäuerchens, sondern denken im Grossen.» Was die Umsetzung des neuen Richtplans auf Gemeindeebene konkret bedeuten würde, werde noch vor der öffentlichen Auflage im Sommer in einzelnen Infoveranstaltunge vertieft.

Der Infoanlass zum Richtplan findet am Mittwoch, 27. März, ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Seehalde in Mettmenhasli statt. Am Schluss steht ein Apéro auf dem Programm, an dem Behördenmitgliedern und Fachpersonen Fragen gestellt werden können. (Zürcher Unterländer)