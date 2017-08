Frau im Wald zu Oralsex gezwungen

Die Anklagepunkte gegen den 46-Jährigen lauten versuchte Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. Das heisst, in beiden Fällen wird das Opfer gegen seinen Willen zu einer sexuellen Handlung gezwungen. Damit der Strafbestand einer Vergewaltigung erfüllt ist, muss es jedoch zum Geschlechtsverkehr kommen. Im vorliegenden Fall, der sich im August vor zwei Jahren zugetragen hat blieb es bei der Nötigung. Die Frage ist nun, ob der Angeklagte zumindest versuchte sein Opfer zu vergewaltigen.

In den Wald gefolgt

Der Beschuldigte, der seit zwölf Jahren arbeitlos ist und von Sozialhilfe lebt, ist an diesem Samstagnachmittag im August 2015 in Regensdorf auf seinem Velo unterwegs. Dabei trifft er zum ersten Mal auf sein späteres Opfer und erkundigte sich bei ihr, ob sie wisse, wo das Pfadilager ist. Sie verneint dies und geht weiter über einen Waldweg in Richtung Bahnhof. Beim Vitaparcours treffen die beiden erneut aufeinander. Der Angeklagte spricht sie wieder an, dieses mal auf vulgäre Weise. Die verängstigte Frau greift nach ihrem Mobiltelefon und bittet einen Kollegen per Sprachnachricht um Hilfe. Das nützt ihr aber nichts. Der 46-Jährige springt von seinem Velo, packt sie am Hals und schleift sie einige Meter in den Wald. Beim heftigen Gerangel reissen ihre Ohrringe aus.

Wollte er Sex haben?

In der Folge beginnt er sein Opfer gegen ihren Willen zu berühren und fasst sie im Intimbereich an. Die Frau liegt wehrlos auf dem Boden. Eine Vergewaltigung kann sie gerade noch abwenden. Der Schweizer sagt, wenn sie ihn oral befriedigt, lasse er sie gehen. Die hilflos ausgelieferte Frau lässt alles über sich ergehen. Weil der Angeklagte diesen Ablauf der Geschichte gesteht ist zumindest der Tatbestand der sexuelle Nötigung erfüllt. Für Staatsanwältin Claudia Kasper ist jedoch klar: Der Angeklagte hat versucht, sein Opfer zu vergewaltigen. «Er hatte vor mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben, was ihm aber aufgrund der heftigen Gegenwehr nicht gelang», sagt Kasper. Ausserdem habe er ihr zuvor gesagt, dass er dies vorhabe. Sie fordert also einen Schuldspruch für versuchte Vergewaltigung.

Verteidiger Roland Egli fordert beim Gericht einen Freispruch in diesem Punkt. «Aus seiner Aussage lässt sich nicht schliessen, dass er wirklich mit ihr Sex haben wollte.» Auch der Angeklagte selbst bestreitet, dass er Geschlechtsverkehr haben wollte: «Ich verstehe, dass sie Angst hatte und es tut mir unendlich Leid. Aber ich wollte sie nicht vergewaltigen», sagte er beim Prozess.

Gefängnis und Genugtuung

Für ein weiteres Delikt werden dem Beschuldigten Drohung, Hausfriedensbruch und Beschimpfung vorgeworfen. Dabei geht es um einen Nachbarschaftsstreit.

Staatsanwältin Claudia Kasper fordert eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und eine stationäre Massnahme. Das heisst, der Mann soll sich anstelle der Freiheitsstrafe einer unbestimmt langen Therapie unterziehen, um seine schizophrene Krankheit zu behandeln, die im psychischen Gutachten festgestellt worden ist. Weiter soll er dem Opfer 18 000 Franken Genugtuung bezahlen. Roland Egli hingegen findet eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren angemessen. Zudem zieht er eine ambulante Massnahme einer stationären vor. Eine Genugtuung von 15 000 Franken betrachtet er als fair.

Drogen und Alkohol im Spiel

Die I. Abteilung des Bezirksgerichts Dielsdorf (Christina Steiner, François Kuster und Michel Compagnoni) muss ausserdem entscheiden, ob der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war. Dieser behauptet nämlich an jenem Tag Alkohol, Cannabis und LSD konsumiert zu haben. «Die Drogen haben meine Wahrnehmung verzerrt. Ich kann mich nicht detailliert an die Tat erinnern.» Das Urteil wird am Freitag verkündet. (Zürcher Unterländer)