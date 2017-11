Freie Fahrt im Einkaufsgebiet durch Bülachs Süden

Saisonwechsel in Bülach Süd: Am Wochenende hat ein nervenaufreibender Baustellensommer definitiv seinen Abschluss gefunden. Nun beginnt im beliebten Einkaufsgebiet die Weihnachtssaison. Seit gestern herrscht auf der Grenzstrasse wieder freie Fahrt.

Mittendrin ist an der Stelle, wo sich bislang ein grosser Kreisel befand, eine grosse neue Kreuzung entstanden. Mit Lichtsignalen statt analogem Kreisverkehr kann somit die Blechlawine nun jederzeit optimal gesteuert werden. Für den Ausbau dieser neuen Steuerung des Verkehrs auf der Grenzstrasse als Hauptzufahrtsachse ist der Kanton zuständig.

Aber auch auf den Querstrassen ist einiges verändert worden. Dafür ist die Stadt Bülach zuständig, die mit der Ifangstrasse sogar eine komplett neue Verbindung zur Entlastung des Gebietes angelegt hat.

Einbahnregime startet bald

Noch nicht ganz fertiggestellt sind die Anpassungen derweil auf der bestehenden Feldstrasse, die sich vom Wohnquartier im Erachfeld durchs Industrie- und Einkaufsgebiet bis an die Grenzstrasse zu Bachenbülach zieht. Dort werden die Arbeiter im Auftrag der Stadt Bülach in diesen Tagen noch die neusten Markierungen und Signalisationstafeln anbringen. Dies bedingt allerdings gute Witterung, wovon vor allem die Bodenmarkierungen für eine neue Busspur betroffen sind. Denn sobald diese Arbeiten fertig sind, wird zwischen dem ehemaligen Dancing Let’s Go und dem Abzweiger Engelwisstrasse auf rund 400 Metern Länge ein striktes Einbahnregime eingeführt.

Danach ist die Zufahrt für Kunden und Besucher in Richtung Migros-Center nur noch von der neuen Kreuzung vom Coop Megastore her möglich. Nur die Postauto-Busse und Velos werden fortan im Gegenverkehr verkehren dürfen. Die Wegfahrt erfolgt künftig in Richtung Erachfeldquartier und führt die Automobilisten dann via neue Ifangstrasse in einem grossen Bogen zurück zum Autobahnanschluss Bülach Süd.

Einbussen bei Detailhändlern

Damit sind die Grossverteiler, Warenhäuser, Hobbymärkte sowie auch Baugeschäfte und Handwerksbetriebe im Gebiet wieder direkt und ohne kilometerlange Umwege durch Bülacher Wohnquartiere und die Nachbargemeinde Bachenbülach erreichbar. Seit die Bauarbeiten auf dem nun neu gestalteten Autobahnzubringer von Bülach Süd Ende März begonnen hatten, wurden die Mitarbeiter, Kunden und Anwohner auf eine harte Probe gestellt. Denn zugleich war den ganzen Sommer über auch die direkte Zufahrt von der Hauptstrasse zwischen Bachenbülach und Bülach zum den Einkaufszentren unterbrochen.

So hatten Migros, Coop und Manor wegen der Bauerei teils schmerzhafte Umsatzeinbussen zu spüren bekommen. Zahlen wollte aber keine der angefragten Firmen bekannt geben. Bei Migros teilte man überdies nur mit, dass Mitarbeiter auch schon mal in andere Filialen geschickt worden seien. Damit dürfte nun Schluss sein, wenn in Bülach Süd nicht nur der Verkehr, sondern auch der Rubel wieder rollt. (Zürcher Unterländer)