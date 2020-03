Freiwillige erledigen den Einkauf für ältere Menschen

Ältere und gefährdete Menschen sollten den Einkauf möglichst nicht mehr selber besorgen. Denn besonders für sie gilt, eine Ansteckung mit dem Coronavirus auf jeden Fall zu vermeiden. Darum bieten Freiwillige der reformierten Kirche Steinmaur-Neerach seit vergangenem Freitag einen Hilfsdienst an. Sie erledigen Einkäufe, Botengänge zur Post oder Apotheke und gehen bei Bedarf auch mit Hunden spazieren.

«Es sind aktuell über 20 Personen, die gerne helfen würden: Personen im Homeoffice, junge Menschen und Angestellte der Kirchgemeinde», sagt Miriam Zürcher, Sozialdiakonin der Kirche Steinmaur-Neerach. Das Angebot richte sich auch an jene, die in der Pflege, als Arzt oder Ärtzin arbeiten – oder sonst aufgrund der Coronakrise besonders belastet sind.

Unkomplizierte und vielfältige Hilfe

Wer also Lebensmittel benötigt, kann diese per Telefon oder über eine Einkaufsliste auf der Website der Kirchgemeinde bestellen. Bei der Kirchgemeinde nehmen dann Claudia Fässler und Annaliese Baumgartner die Bestellungen entgegen. «Die Leute dürfen auch den Laden angeben, zum Beispiel den Volg, einen Hofladen oder einen anderen Detailhändler, wo die Lebensmittel gekauft werden sollen», sagt Zürcher. Das Geld schiesst die Kirchgemeinde vor, so dass die Personen zuhause den Einkauf mit einem Einzahlungsschein begleichen können.

Man wolle damit unbedingt vermeiden, dass die Freiwilligen und die älteren oder sonst gefährdeten Menschen zuhause in Kontakt kämen, sagt Zürcher. Damit keine Ansteckungsgefahr für beide Seiten besteht, werden die Einkaufstaschen mit dem Einzahlungsschein vor die Haustüre gestellt.

Mit Gesprächen die Einsamkeit überbrücken

Nebst dem praktischen Hilfsdienst bietet die örtliche Kirche auch Gespräche an. Denn gerade älteren und gefährdeten Menschen, die derzeit nicht unter die Leute sollten, kann die Einsamkeit zuhause schwer zu schaffen machen. Wer sich also isoliert fühlt, Fragen hat oder einfach mit jemandem plaudern will, dürfe anrufen. «Wir können zwar Ihre Herausforderungen nicht wegzaubern; aber wir hören zu und tragen mit», schreibt die Kirche.

Die Gespräche führen Miriam Zürcher als Sozialdiakonin, Philipp Rüdiger, ebenfalls Sozialdiakon, und Pfarrer Markus Werner. Die praktische Hilfe und die Gespräche stehen der ganzen Bevölkerung von Neerach, Riedt, Steinmaur und Sünikon offen.

Wie ist denn die Idee eines Hilfsdienstes für die Bevölkerung entstanden? «Wir wollen eine Kirche sein, die in der Bevölkerung spürbar ist», sagt Zürcher. Das sei auch im der Vision der Kirche Steinmaur-Neerach so verankert. «Weil jetzt alle kirchlichen Angebote abgesagt sind, haben wir Mitarbeitenden auch zusätzliche Kapazität, um allen Bewohnerinnen und Bewohnern unserer Dörfern zu helfen.»

Hilfsdienst in den Dörfern bekannt machen

Jetzt gelte es, den Hilfsdienst bei jenen Personen bekannt zu machen, die ihn beanspruchen könnten.

Am Mittwoch haben die Hilfsdienst-Initianten in den Gemeinden Plakate aufgehängt und den Bewohnerinnen und Bewohnern Flyer verteilt. «Nun sind wir auf Mund-zu-Mund-Propaganda angewiesen, dass unser Angebot in den einzelnen Haushalten ankommt», betont Zürcher. Das Hilfsdienst-Team stehe bereit.