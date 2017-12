Freude teilen mit dem Friedenslicht

Die drei kleinen Laternen stehen bereit. Mit ihnen werden Karin Schneider, Claudia Koubek und Monika Keller am frühen Sonntagabend des 17. Dezembers nach Zürich reisen, wo das Friedenslicht in der Limmatstadt nach dem langen Weg von der Geburtsgrotte in Bethlehem eintreffen wird. Diese Flamme wird sich rasch weiterverbreiten, denn alle Teilnehmenden geben sich das Licht gegenseitig weiter. Dabei haben sie alle den gleichen Gedanken – Frieden und Freude teilen.

Auch für die drei Glattfelderinnen geht es mit den am Friedenslicht angezündeten Laternen weiter vom Bürkliplatz direkt nach Glattfelden. Ihre kostbare Fracht wird in Töpfen untergebracht, damit das Licht während der Autofahrt ja nie erlöscht.Währenddessen werden in Glattfelden auf dem Areal Hundig/Dreispitz die drei Familienväter, die sechs Kinder und die Pfarrfamilie Birkner eine kleine Feier vorbereitet haben, zu der auch die Öffentlichkeit eingeladen ist. Kerzen und Laternen werden bereit stehen, um sie am Friedenslicht anzünden zu können. So kann jedermann sein persönliches Licht nach Hause tragen und damit eine Woche später die Kerzen am Christbaum anzünden.

Sie führen die Tradition fort

Vor fünf Jahren fragte Pfarrer Christhard Birkner die drei Familien an, ob sie die Tradition, das Friedenslicht in Zürich abzuholen, übernehmen würden. Lange Jahre hatten dieses Amt die beiden Glattfelder Familien Ebnöther und Kälin inne. Karin Schneider musste nicht lange überlegen. «Ich finde diesen Anlass mit seiner Symbolik etwas sehr Schönes. Der grösste Wunsch der Menschheit ist es doch, in Frieden miteinander zu leben.»

Für Claudia Koubek ist es immer wieder ein ganz besonderer Moment, das Friedenslicht in Zürich abzuholen. «Das Licht kommt wie eine Welle auf uns zu, und der Friede kommt mit ihm.» Das Friedenslicht in der grossen Laterne lässt sie bis an Weihnachten brennen. «Dann zünden meine zwei Kinder damit die erste Kerze am Weihnachtsbaum an.» Monika Keller kannte diesen Anlass bis vor fünf Jahren nicht. «Ich bin überrascht, dass so viele Menschen mitmachen.»

Die sechs Kinder der drei Familien sind jetzt schon ganz ungeduldig. Sie können es kaum erwarten, bis ihre Mamis dieses ganz spezielle Licht von Zürich mitbringen. «Gott bringt das Licht dorthin, wo mein Mami hingeht», erklärt die neunjährige Lynn. «Das Friedenslicht bedeutet für mich Weihnachten.»



Feier in Glattfelden auf dem Areal Hundig/Dreispitz am 17. Dezember von 18.30 bis 19.30 Uhr. (Zürcher Unterländer)