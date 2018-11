Freudengeschrei wegen eines Plastiksacks

«Rampenverkauf – alles muss weg», so lautete die Ausschreibung unter anderem auf Facebook. Etliche Interessierte sind aus diesem Grund am Samstagnachmittag vor Ort im Schopf an der Hochfelderstrasse, um Gegenstände vom Guss 39 und Material von Ernesto’s Imbissbude zu erstehen. Die einen schauen sich einfach ein bisschen um, andere wollen gezielt etwas kaufen. Gianluca Italia, Geschäftsführer von Guss 39, wird per Ende Jahr aufhören.

«Heute verkaufen wir vor allem Gegenstände von Ernesto’s Imbissbude. Er war eine Legende und der allererste Gast im Mai 2011 im Guss 39. Zu Ehren von Ernesto mit Jahrgang 1939 haben wir den ehemaligen Guss 81-80 umbenannt in Guss 39.»

Unzählige Hamburger und «Bülitaschen» habe Ernesto in den vergangenen Jahren gebraten und verkauft. Und mit Bülitaschen sind nicht etwa schicke Handtaschen gemeint, sondern zu Taschen geschnittenes Brot, gefüllt mit feinsten Einlagen. Der Glattfelder Daniel Schlegel überprüft einen Steckschlüsselsatz. «Der kommt in meine private Werkstatt», verkündet er. Gattin Franziska hat inzwischen einen Sonnenschirm, einen Abfalleimer und eine Stichsäge ausgesucht. «Das ist für die Kinderwerkstatt Kunsthaus Glattfelden bestimmt.» Noch eine Kabelrolle dazu, und das Ehepaar Schlegel ist zufrieden mit dem Einkauf und dem fairen Preis.

Ein Zürcher, der seit 30 Jahren im Thurgau wohnt und ein Haus in Spanien besitzt, ersteht nicht nur einen Coca-Cola-Automaten, sondern auch einen für Zigaretten und drei rote Tische. «Ich habe die Ausschreibung auf Facebook gelesen.» 500 Franken lässt Klaus Geering an diesem Tag liegen. «Ich kannte Ernesto und seinen Hamburgerstand.» Nun werden beide Automaten bald an der Costa Blanca zum Einsatz kommen. Etwas günstiger kommen Yvonne und Roli Matthys davon. Sie erstehen eine Chromstahlpfanne für zehn Franken – «perfekt geeignet für den Sous-Vide-Garer», wie beide betonen.

Ein Bullauge ohne Schiff

Darf es vielleicht ein Bullauge sein? Genau dafür interessiert sich der Bülacher Thomas Broger. «Ich halte zudem Ausschau nach Schildern aus früheren Zeiten – Erinnerungen an Ernesto.» Broger hat Glück. Gianluca Italia schenkt ihm eine Tafel mit der Überschrift «Ernesto’s Imbiss». «Ein Geschenk, weil er ein guter Freund ist und die Tafel uns beide verbindet.»

Antonia Di Santo kam «nur zum Schauen» vorbei. Plötzlich bricht sie in ein Freudengeschrei aus. «Ui nei, ein Plastiksack von der Waro. Mein Mami hat jahrelang dort gearbeitet.» Selbstverständlich bekommt sie den Plastiksack geschenkt. Felix Brunner, Koch im Guss 39, hilft am heutigen Tag beim Verkaufen mit und zeigt eine Anrichte aus Chromstahl. «18/10-Edelstahl, gute Qualität», lautet sein Urteil. Sogar ein Besen findet seinen Weg zum neuen Zuhause in Weiach. «Ich habe im Garten gearbeitet und mich wegen meinem alten Besen genervt», gesteht Nina Sigrist.

Gianluca Italia selbst hat noch keine Zukunftspläne. «Noch stehe ich bis Ende Jahr mittendrin.» Zuerst einmal werde er ein Sabbatical nehmen. Was er nie vergessen werde an Ernesto’s Imbissbude, sei der Hamburger ohne Zwiebeln, welcher extra für ihn kreiert worden sei.

(Zürcher Unterländer)