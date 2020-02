Frösche und Kröten sind dieses Jahr früh unterwegs

Wenn es genügend warm, dunkel und nass ist, wagen sich Frösche, Kröten und Molche aus den Erdlöchern, in denen sie überwintert haben. Sie machen sich auf den Weg zu Tümpeln und Weihern, um sich dort zu paaren. Oftmals müssen die Tiere dafür Strassen überqueren und tappen dadurch in die Todesfalle. Denn Autofahrer sehen die kleinen Amphibien häufig zu spät oder gar nicht und überfahren sie.

Die Lenker sollten besonders jetzt vorsichtig sein. Denn aufgrund des überdurchschnittlich warmen Winters – am Sonntag stiegen die Temperaturen im Unterland bereits auf 15 Grad – sind die Frösche, Kröten und Molche in diesem Jahr vergleichsweise früh unterwegs. So wurden am regnerischen Montagabend zwischen Buchs und Boppelsen bereits mehrere Tiere auf der Strasse gesichtet. Werner Ochsner, Präsident des Naturschutzvereins Boppelsen, ist überrascht, dass die Amphibien ihre Verstecke schon so früh verlassen haben: «Normalerweise wandern sie erst, wenn der Boden etwa 5 bis 6 Grad warm ist.» Nun sei er zwar noch etwas kühler, aber es geschehe nicht zum ersten Mal, dass die ersten Frösche und Kröten bereits Mitte Februar zu den Laichgewässern wandern würden. «Es gab jedoch auch Jahre, in denen sich die Tiere erst im April auf den Weg gemacht haben.»

Immer weniger Weiher

In Boppelsen befinden sich an der Rebberg- sowie an der Regensbergstrasse einige Weiher. Damit möglichst viele Tiere die Wanderung vom Wald dorthin überleben, werden sie von Werner Ochsner und anderen freiwilligen Helfern seit über 20 Jahren sicher über die Strassen gebracht. «Wir wissen, wo jeweils die meisten Tiere unterwegs sind. Zudem gibt es auf den Strassen einige neuralgische Punkte.» Dazu gehören unter anderem Kurven, die es den Autofahrern verunmöglichen, kleine Tiere rechtzeitig zu sehen. Da in Boppelsen immer mehr Weiher verschwinden, nimmt laut Ochsner auch der Bestand der Grasfrösche, Erdkröten und Bergmolche ab. «Einige ältere Häuser mit Weihern wurden durch Mehrfamilienhäuser ersetzt. Zudem haben die Leute heute andere Vorstellungen von Gartengestaltung als früher.»

Haben die Tiere den Laich im Wasser gelegt, begeben sie sich zurück in den Wald. Die kleinen Amphibien können über zehn Jahre alt werden – vorausgesetzt, sie überleben die gefährlichen Wanderungen.