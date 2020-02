Froschwanderung beginnt früh – Strasse bleibt nachts gesperrt

So früh im Jahr hat man selten Amphibien auf dem Weg zu ihren Laichgewässern angetroffen: Die warmen Bedingungen haben heuer dazu geführt, dass bereits Ende Januar erste Frösche und Kröten aus ihren Winterverstecken gewagt haben, meldet die Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (Karch).

Deshalb reagiert nun auch das Amt für Landschaft und Natur des Kantons Zürich und lässt das Eigental bereits ab nächster Woche nachts sperren. Ab Montagabend 10.2.20 bleibt somit die Strasse zwischen Oberembrach und Birchwil bei Nürensdorf jeweils von 18 Uhr bis morgens um 8 Uhr für jeglichen Verkehr geschlossen. Ebenfalls eine Schutzsperrung zu denselben Zeiten gilt während der Amphibienwanderung auf der Direktverbindung von Gerlisberg oberhalb von Kloten nach Birchwil. Die Strasse wird voraussichtlich rund sechs Wochen nachts gesperrt bleiben.

Im Vorjahr gings erst Ende Februar los

In den letzten Jahren war das grosse Krabbeln der kleinen Tiere im Eigental später losgegangen. 2019 begann die Sperrung erst am letzten Februartag, 2018 gar erst Mitte März und 2017 wurde ebenfalls erst zwei Wochen später mit der nächtlichen Strassensperrung begonnen wie in diesem Jahr.

Fachleute fragen sich derweil, welche Auswirkungen wärmere Winter wohl auf die Frösche-, Kröten- und Molchpopulationen haben könnten. Bisherige Erkenntnisse sind gemäss der nationalen Koordinationsstelle Karch widersprüchlich. Bis zu einem gewissen Grad sollen Amphibien ihr Verhalten dem Klimawandel anpassen können. In höheren Lagen könne die Amphibienwanderung gar beginnen, wenn noch Schnee liegt. Das ist im Eigental normalerweise nicht der Fall.