Früherer SVP-Präsident wechselt zur CVP-Fraktion

Landwirt Konrad Langhart aus Oberstammheim wechselt im Kantonsrat in die CVP-Fraktion. Dies gab der 56-Jährige an einer Medienkonferenz am Rande der heutigen Kantonsratssitzung bekannt. Der ehemalige Präsident der kantonalen SVP war im vergangenen Dezember aus seiner Partei ausgetreten, weil er nicht mehr einverstanden mit deren Politik war. Insbesondere mit ihrer Haltung in ökologischen Fragen habe er Mühe, begründete er damals seinen Schritt. Die SVP engagiere sich zu wenig in der Klimapolitik.

Dass das mediale Interesse an seinem Austritt aus der SVP so gross war, erstaunt den Landwirt noch immer. Um seine neue politische Heimat bekannt zu geben, hätte es aus seiner Sicht eigentlich gar nicht eine Pressekonferenz gebraucht. «Es geht ja nur um einen Fraktionsübertritt eines kleinen Kantonsrats.» Er sei aber immer wieder auf seine politische Zukunft angesprochen worden.

Weiterhin parteilos

Langhart schliesst sich nur der CVP-Fraktion im Parlament an, tritt der Partei aber nicht bei. Den Auftrag seiner Wähler aus dem Zürcher Weinland werde er als Parteiloser weiterführen, sagte er. Warum politisiert er nun aber gemeinsam mit der CVP? Die Frage warf Langhart gleich selber auf. Der Wechsel sei auf den ersten Blick nicht naheliegend für einen reformierten Bauern, räumte er ein.

Aber es gebe grosse Übereinstimmungen in wichtigen Sachfragen. Als Beispiel führte er die kantonalen Steuervorlagen an, welche die CVP bekämpft. «Meine Grundhaltung ist weiterhin bürgerlich.» Auch auf die Landwirtschaftspolitik habe die CVP eine ähnliche Sicht wie er, sagte Langhart weiter. Er wiederum unterstützte wie die Mittepartei die Energiestrategie 2050 des Bundes. «Ich bin mittlerweile zum Schluss gekommen, dass sie nötig ist», sagte der ehemalige SVP-Präsident. «Als Bauer bin ich in den letzten Jahren deutlich grüner geworden.» Damit sei er nicht allein: Viele Landwirte würden ähnlich denken wie er.

Noch steht es 2:1 für die SVP

CVP-Fraktionspräsidentin Yvonne Bürgin (Rüti) zeigte sich an der Medienkonferenz erfreut über den Zuwachs. Die Fraktion wachse damit wieder auf neun Mitglieder. Wechsel gab es auch schon in die umgekehrte Richtung. So hat die CVP in den vergangenen zehn Jahren gleich zwei Mitglieder an die SVP verloren: Franco Albanese (Winterthur) und Susanne Brunner (Zürich) verliessen beide die CVP, um sich dem politischen Gegner anzuschliessen.

Langhart ist im Kantonsrat Mitglied der Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt. Noch nicht entschieden ist, ob er diesen Sitz frei gibt, wie es die SVP von ihm fordert.