Fünfmal 3000 Franken für die Jugend

Die Vereinsvertreter strecken die fünf Schecks in die Luft. Sie tun das zu zweit, denn sie sind gross und der Betrag gewichtig. 3000 Franken steht auf jedem der Schecks. 200 Menschen applaudieren. Sie sitzen auf den feuchten Stufen des Amphitheaters, Regenduft liegt in der Luft. Und so halten Hansjörg Buchser, Präsident des Vereins Amphitheater, Hüntwangens Gemeindepräsident und SVP-Kantonsrat Matthias Hauser sowie Hüntwangens Kulturvorstand Peter Merkt ihre Ansprachen im sportlichen Tempo.

Investition in die Jugend

Für den Turnverein Hüntwangen ergreift Nathalie Bouvard, Leiterin der Meitliriege und Jugendverantwortliche später das Wort. «Megacool!», ruft sie. Noch nie habe der Verein in so einem Rahmen ein so grosses Geschenk erhalten, erzählt sie freudestrahlend. Schon beim Postenlauf im Vorfeld des Anlasses warfen Kinder Gummistiefel, kickten Bälle in Tore oder profilierten sich im Sackhüpfen. «Sport ist toll und macht gute Laune.

Knapp 60 Kids von sehr klein bis zu den ersten Bartstoppeln turnen bei uns», sagt sie. Die 3000 Franken will man in neue Trainingsanzüge für die Meitli- und Jugiriege investieren. «Wir brauchen 40 Stück plus Reserve, um zum Beispiel am Jugendsporttag einheitlich aufzutreten», sagt sie. Bei den Farben ist man sich schon einig. «Blau und eine goldene Garbe, die Farben Hüntwangens», sagt Natalie Bouvard noch immer atemlos vor Glück.

«Dieser Zustupf ist für uns eine

auch weitere Anerkennung für die Leistung der vielen

Freiwilligen.»



Judith Lüthy,

Präsidentin des Tennisclubs

Eglisau Rafzerfeld

In Trainingsleibchen für die Jungen investiert der UHC Phantoms Rafzerfeld. Im Verein spielen auch hoffnungsvolle Nachwuchsleute. «Wir freuen uns über zwei starke Juniorenteams die Meisterschaften spielen», sagt Finanzchef Josef Speck aus Wasterkingen.

Grund zur Freude hat auch Judith Lüthy, die Präsidentin des Tennisclubs Eglisau Rafzerfeld. «Dieser Zustupf, den wir in die Jugend investieren, ist für uns auch eine weitere Anerkennung für die Leistung der vielen Freiwilligen», erklärt sie. Der Rafzer Christian Mundt, Präsident des FC Rafzerfeld, sieht im Geldsegen ein Beispiel dafür, wie sich die Vereine gegenseitig helfen. «Wir haben eine riesige Juniorenabteilung mit mehr als 250 Spielern und Spielerinnen. Die Anerkennung vom Verein Amphitheater tut gut und ist erfreulich», erklärt er.

Kulturstätte bedankt sich

Als einzige Nichtsportlerin nimmt Denise Baur, die Präsidentin des Musikvereins Wil, einen Scheck entgegen. Begünstigter ist das Jugend Ensemble der Musikvereine Eglisau-Rafz-Wil, in dem junge Musiker der Brassband Eglisau, der Musikgesellschaft Rafz und vom Musikverein Wil spielen. «Wir investieren den Betrag in die Ausbildung des Jugend Ensembles», sagt die Rafzerin.

Glücklich zeigt sich auch Hansjörg Buchser, der Präsident des Vereins Amphitheater. Er sagt: «Wir betreiben im Auftrag der Gemeinde recht erfolgreich seit 2004 das Amphitheater, ein Geschenk der im Ort ansässigen Holcim Schweiz AG. Für die Menschen hier bedeutet diese Stätte der Kultur eine kulturelle Bereicherung, manchmal aber auch Mehrverkehr, Abfall und Lärm. Um etwas zurückzugeben, schenken wir heute diesen signifikanten Batzen, an die Vereine zur Jugendförderung. Wir freuen uns riesig.» (Zürcher Unterländer)