Für die Lehre muss er sein Deutsch verbessern

Firmen geben Geflüchteten eine Chance auf Berufsbildung

Das Berufsbildungszentrum Kloten informierte kürzlich über die Integrationsvorlehre. Interessiert sind vor allem Firmen, die Mühe haben, ihre Lehrstellen zu besetzen.

Die meisten von ihnen sind jung, männlich und werden langfristig in der Schweiz bleiben. Doch von den anerkannten Flüchtlingen, die bereits fünf Jahre hier leben, gehen lediglich rund 20 Prozent einer regelmässigen Erwerbsarbeit nach. Der Grossteil ist von der Sozialhilfe abhängig.



Um die Integration in den Arbeitsmarkt zu fördern, hat der Bund die Integrationsvorlehre geschaffen. Während eines Jahres bereiten sich Asylanten und vorläufig Aufgenommene auf eine reguläre Lehre vor. Letzten Mittwoch hat das Berufsbildungszentrum Kloten (biz) über das Angebot informiert.



Im Unterland sei das Echo aus dem Gewerbe bis anhin verhalten, stellte biz-Leiterin Silke Zemp fest. Im ganzen Kanton haben im letzten Sommer 107 Personen eine Integrationsvorlehre angetreten, davon nur wenige im Unterland. Umso mehr freuten sich die Verantwortlichen über den gut besuchten Informationsanlass mit rund 30 Firmenvetretern.



Bevor das biz die Bewerber an ein Unternehmen vermittelt, klärt es stets die Eignung ab . «Es handelt sich um hoch motivierte junge Menschen», betonte Zemp. Gemäss Untersuchungen des Bundes besteht bei etwa 70 Prozent der Menschen aus dem Asylbereich Arbeitsmarkt-Potenzial.

Doch um dieses zu nutzen, brauchen viele Unterstützung beim Erlernen der Sprache. Zudem müssen sie mit der Arbeitskultur vertrauter werden. Die Kompetenzen der Geflüchteten würden oft nicht den hiesigen Erwartungen entsprechen, erklärte Melanie Aardalsbakke von der Bildungsdirektion. Deshalb sei ein direkter Einstieg in die Berufsausbildung oft nicht möglich.



Firmen hoffen auf Fachkräfte



An diesen Punkten wird mit den Geflüchteten gearbeitet. Während der Vorlehre gehen sie einen bis zwei Tage in die Schule. Zurzeit stehen neun spezifische Klassen für verschiedene Berufsfelder zur Verfügung, in denen auch bereits etwas Berufskunde vermittelt wird. Zudem gibt es eine Mischklasse für diverse Branchen. Die Betriebe zahlen den Integrationsvorlehrlingen einen monatlichen Minimallohn von 380 Franken. Die Schulkosten übernimmt der Bund.



Am Anlass im biz Kloten waren unter anderem Firmen zugegen, die Mühe haben, ihre Lehrstellen regulär zu besetzen. «Wir suchen Netzelektriker», sagte etwa Tamara Gysi, Personalverantwortliche bei den Werken Wallisellen. Die Fachkräfte verlegen Kabel und arbeiten häufig auf dem Bau – eine Umgebung, die bei vielen Lehrlingen nicht sonderlich beliebt ist.



Auch Marcel Hösli von der Metallbaufirma Baltensperger in Höri zeigte Interesse an der Integrationsvorlehre. «Das Angebot könnte uns neue Horizonte öffnen, um Lernende zu finden.»



Andrea Söldi