Für die Umwelt im Dunkeln tappen

Normalerweise sitzen die Schüler um 8.15 Uhr bereits im Klassenzimmer. Heute stehen sie jedoch nur ratlos im Schulhausherum. Es wird gewerweisst. Ein Kran sei auf eine Stromleitung gefallen, meint ein Junge aus der Mittelstufe. Oder Halloween-Streiche hätten das Stromnetz beschädigt. Fakt ist: Das Licht brennt nicht. Auch die Rollladen, die jeden Abend runtergefahren werden, lassen sich nicht mehr öffnen. Der Strom ist ausgefallen.

Um 9 Uhr informieren die Lehrpersonen, dass Schulleiter Eckart Störmer eine Ansprache im ebenfalls dunklen Speisesaal halten wird. Die Kinder verteilen sich klassenweise an die Esstische, die Klassenlehrer, die trotz der nicht funktionierenden Kaffeemaschine wach sind, setzen sich zu ihnen.

Störmer beruhigt die Schüler und erklärt ihnen, dass es den ganzen Tag keinen Strom geben wird. Das bringt Probleme mit sich: Da die Kinder an dieser Schule auch zu Mittag essen, stellt sich die Frage nach der Verpflegung. Feuer machen oder Sandwichs essen sind zwei der Vorschläge. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. «In den McDonald’s gehen!», meint ein Schüler. Tosender Applaus. Schliesslich wird doch über dem Feuer in alten Pfaditöpfen Suppe gekocht.

Solaranlagenbau und Nachhaltigkeitstraining

Was sich an der Tagesschule Oberglatt abspielt, nennt sich Blackout Day. Dieser Stromausfalltag, wie er auf Deutsch heisst, wird von der Klimaschutzorganisation Myblueplanet organisiert. Im Rahmen des Projekts «Jede Zelle zählt – Solarenergie macht Schule!» (kurz: JZZ) begleitet der Verein aus Winterthur interessierte Schulen aus der ganzen Schweiz für fünf Jahre. JZZ will die Themen Energie und Klima für die Schüler erlebbar machen – zum Beispiel mit Aktionstagen wie dem Blackout Day.

«Auch Kinder sind Teil des Problems und müssen sich dessen bewusst werden.»



Eckart Störmer, Schulleiter

«Wir möchten die Schüler für das Thema Klimawandel sensibilisieren», sagt Timo Oliveri, Bildungsverantwortlicher von Myblueplanet. Im ersten Jahr, in dem der Verein die Schule begleitet, stehe neben dem heutigen Tag vor allem der Bau einer Solaranlage im Zentrum. «Im April werden wir gemeinsam mit den Schülern eine Fotovoltaik-Installation auf dem Dach errichten.» Im Sommer kann ein Grossteil des Strombedarfs der Schule durch die Solaranlage gedeckt werden.

Finanziert wird das Bildungsprojekt durch ein Crowdfunding. Für 40 Franken gibt es eine symbolische Solarzelle. «Dadurch soll auch das Schulumfeld, sprich Familie und Bekannte der Kinder, miteinbezogen werden.» Die Solaranlage wird durch die Schule selbst finanziert.

Sowohl Lehrer als auch Schüler motiviert

Bereits 19 Schulen nehmen am Projekt JZZ teil. Darunter auch die Sekundarschulen Unteres Furttal, Eglisau und Hüenerweid in Dietlikon. Die Oberglatter Kinder seien jedoch besonders, meint Oliveri. «Die Schüler und Lehrer hier wollen wirklich etwas unternehmen und sind auch bereit, einen Mehraufwand zu leisten.»

Auch Schulleiter Eckart Störmer ist begeistert vom Projekt. «Ich habe mitbekommen, wie eine Schule im Thurgau bei JZZ teilgenommen hat, und fand das super. Im Speziellen die Solaranlage auf dem Dach.» Heutzutage erkenne man gar nicht mehr, wofür es alles Strom brauche und welche Auswirkungen dies auf unsere Umwelt habe. Gerade für Kinder sei das schwierig. «Man muss jedoch auch ihnen klarmachen, dass sie Teil eines Ganzen sind.» Das gelte eben auch für das Problem des unverantwortlichen Ressourcenverbrauchs.

(Zürcher Unterländer)