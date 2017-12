Für eine sichere Fahrt bis vor die eigene Haustür

Der Dezember ist wegen der Adventszeit, Weihnachten und Silvester der Monat der Familien- und Freundestreffen. Verständlich, dass sich danach manch einer nicht mehr in der Lage sieht, selber hinters Steuer seines Autos zu sitzen. Für Hilfe sorgt seit fast drei Jahrzehnten Nez Rouge Schweiz.

Die nichtgewinnorientierte Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch ihre Aktion Nez Rouge im Dezember durch Freiwilligeneinsatz von spät abends bis früh morgens fahruntüchtige Personen kostenlos in ihrem eigenen Auto nach Hause zu fahren. Kathrin Stüssi aus Niederhasli ist eine solche Freiwillige. An die Organisation wandte sich die 32-Jährige aus Neugier: «Ich sah Nez Rouge in der Werbung, fand es interessant und habe mich für einen Einsatz angemeldet, um zu sehen, wie es genau läuft.» Es gefiel ihr sehr. «Ich finde es eine gute Sache.»

Immer zu zweit

Das Prozedere: Die freiwilligen Fahrer treffen um neun Uhr in der Zentrale von Nez Rouge Zürich am Flugplatz Dübendorf ein, werden gebrieft und in Paaren nummeriert. Um 22 Uhr werden die Telefonleitungen geöffnet, und Personen aus ganz Zürich melden sich für eine Fahrt nach Hause an. Die Fahrer werden danach in unter anderem von Smart (127 Autos schweizweit) oder Volvo gesponserten Autos entsandt.

Wichtig dabei – es werden keine Reservationen für bestimmte Tage oder Zeiten entgegen genommen, sondern direkte Abholdienste angeboten – im Gegensatz zu dem kostenpflichtigen Service Nez Rouge von Januar bis November. Zudem muss jeder Kunde am Abholort sein eigenes Auto haben – die Nez Rouge- Fahrer chauffieren ihn in seinem Fahrzeug nach Hause, der Zweitfahrer fährt das Nez Rouge Auto.

«In der Adventszeit ist Alkohol der häufigste Grund für die Anrufe. An Weihnachten und Silvester ist es oft Müdigkeit oder die späte Nachtzeit, welche die Menschen Vorsicht walten lässt.»



Kathrin Stüssi, Nez-Rouge-Fahrerin

«Die Telefonleitungen sind bis drei Uhr morgens offen und so kann es sein, dass man erst um 4.30 Uhr mit dem Dienst fertig ist. Oft fahren wir nicht in die Stadt, sondern in die Agglomerationen», sagt Stüssi.

Die Gründe für die Fahruntüchtigkeit seien je nach Datum verschieden, sagt Stüssi, die in der Tourismusbranche tätig ist. «Während der Adventszeit gibt es natürlich eine Menge Weihnachtsessen, dann ist Alkohol der häufigste Grund für die Anrufe», erklärt sie. An Weihnachten und Silvester sei es dafür oft Müdigkeit oder die späte Nachtzeit, welche die Menschen Vorsicht walten lässt. Oft spielen auch Wetterfaktoren eine Rolle.

Grosses Aufgebot an Silvester

Die Kunden von Nez Rouge Zürich seien durchs Band gemischt – «Wir haben Junge, Familien mit Kindern, ältere Leute.» Besonders für kleine Kinder sei die Situation, in der weder den Vater noch die Mutter am Steuer sitzen, eine gewöhnungsbedürftige: «Viele sind zuerst verunsichert und fragen, ob wir den Weg nach Hause kennen.»

Die Freude an ihren Einsätzen sei auch durch ihre Nez Rouge Gruppe zu verdanken: «Nach drei Jahren kennt man viele. Es ist wie ein Kollegentreffen, dass man einmal Ende Jahr hat. Wir haben Mittzwanziger bis 70-Jährige, die mitmachen.» Die meiste Arbeit gibt es an Silvester, an dem Stüssi die letzten beiden Jahre im Einsatzt stand. «Meine Familie und mein Freund haben Vorrang, danach bin ich aber immer für Nez Rouge frei.» Bis zu 70 Teams, also 140 Personen sind am Jahreswechsel im Einsatz.

«Und wir können immernoch Hilfe gebrauchen, auch für dieses Jahr.» Geeignet sei jeder, der einen definitiven Fahrausweis hat, «sicher bei Nacht fährt und keine Mühe hat, verschiedene Autos zu fahren.» Aber natürlich geht es an Silvester auch bei der Nez Rouge Truppe nicht ohne eine kleine Feier. «Bis nach Mitternacht haben wir Zeit in der Zentrale mit Rimuss anzustossen. Die umliegenden Bäckereien versorgen uns mit Essen, dann geht es langsam los mit den Telefonen.»

(Zürcher Unterländer)