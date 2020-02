Für mehr Sicherheit wurden zwischen Dielsdorf und Regensdorf 200 Bäume gefällt

Am Sonntag war über den Schwenkelberg zwischen Dielsdorf und Regensdorf kein Durchkommen, der gesamte Verkehr wurde umgeleitet. Mit gutem Grund: Mehr als 200 Bäume wurden entlang der Strasse aus Sicherheitsgründen gefällt (wir berichteten). 15 Forstarbeiter waren damit beschäftigt – und sie wurden in der vorgesehenen Zeit fertig. Die Strasse war nach 20 Uhr wieder offen.

«Am Montagmorgen haben wir noch jenes Holz geholt, das sägefähig ist», sagt Revierförster Daniel Dahmen, der den Einsatz geleitet hat. Es wurde in die Sägereien gebracht. Ein grosser Teil der abgeholzten Bäume wird jedoch noch für eine ganze Weile liegenbleiben und an den Holzschlag erinnern, wie Dahmen erklärt: «Vieles ist Energieholz.» Das heisst, dass es erst im kommenden Winter abgeholt und weiterverarbeitet wird – etwa zu Holzschnitzeln oder Pellets, die dann schliesslich in den entsprechenden Heizungen landen. «Bis dahin wird es zwischengelagert.» Unter den gefällten Bäumen sind viele von einem Pilz befallene Eschen. Der Pilz kann nicht wirksam bekämpft werden. (red)