Fürs Watterfäscht sind 30 Beizen im Aufbau

Das Watterfäscht feiert am Freitag, 6. September, 18 Uhr, Eröffnung mit einem Weltrekord. Es ist dies der dritte in Folge: Nach der grössten Weinflasche im Jahr 2011 und dem passenden Korkenzieher 2015 enthüllt das OK Watterfäscht den grössten Weinausgiesser. So bekommt die fast vier Meter hohe Flasche einen biegbaren Ausgiesser mit dem Namen «Watt ä Stopp». Alle drei Meisterwerke sind an der Eröffnungsfeier auf dem Watter Dorfplatz zu sehen.

1000 Tonnen Holz verbaut

Für OK-Präsident Roger Schenk ist der Weltrekord allerdings erst der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Attraktionen. Nach dem grössten Highlight des Watterfäscht 2019 gefragt, zögert er mit der Antwort. Eine einzige Attraktion herausheben könne er nicht. Schliesslich sagt er: «Die Kombination des Slow-Drink-Festivals, der Watter Landwirtschaftsausstellung und der Schweizer Meisterschaft im Bobanschieben finde ich äusserst gelungen: So sind Genuss, Heimat und Sport vertreten. Und alle Gäste finden etwas Passendes.»

Seit drei Wochen täglich im Einsatz

Seit vier Wochen sind die 30 am Fest beteiligten Vereine und das OK am Aufbauen. Bauchef ist der Watter Landwirt Matthias Frei. Er ist seit drei Wochen täglich für das Fest im Einsatz und schaut, dass die Vereine das Material für ihre Festhütten erhalten. Festzelte seien nicht erlaubt, nur Holzbauten, erklärt er.

Verbaut werden rund 800 Schaltafeln, das sind 2,5 Meter lange Holzbretter, 600 Kanthölzer, unzählige Gerüste und 15 Meter lange Holzträger in H-Form. «Wir haben zehn Lastwagen voll Material von einem Regensdorfer Bauunternehmer herbeigeschafft», sagt Frei. Dazu kommen tausend Meter Absperrgitter und ebenso viele Meter Kabel für die Stromversorgung. Zudem haben die Watter 15 Holzhäuschen vom Dielsdorfer Weihnachtsmarkt ausleihen können.

All das Material holen und am richtigen Ort abladen bedeutet eine Menge Arbeit. Frei wird darum von einem 15-köpfigen Bauteam unterstützt. Davon sind vier Personen während dreier Wochen nonstop für das Fest engagiert. Permanent im Einsatz sind auch acht Fahrzeuge.

«Etwas vom Spektakulärsten ist ein doppelstöckiges Haus, das wir auf einer Wiese zusammenbauen, dann mit einem Kran auf einen Wagen laden und am Freitag auf den Watter Dorfplatz transportieren werden», sagt Frei. Im Haus ist die Kaffeestube der Frauenriege untergebracht. Auf dem Hausdach steht das Podest für die Festeröffnung. Dort wird auch der Weltrekord präsentiert.

Shuttlebus durchs Furttal

Von morgen Freitag um 13 Uhr bis Montag, 9. September, um 5 Uhr ist der Watter Dorfkern für den Verkehr gesperrt. Ein kostenloser Shuttlebus verkehrt im Halbstundentakt zwischen den Furttaler Dörfern und dem Festgelände.