Furcht vor Mehrverkehr gefährdet Pläne für das Thurella-Areal

Westlich des Bahnhofs Eglisau liegt ein rund 60000 Quadratmeter grosses Areal, welches bis Ende 2010 der Thurella AG zur Abfüllung verschiedener Getränke diente. Nachdem die Zürcher Kantonalbank das Gebiet 2012 an die Bauunternehmung Lehmann + Bretscher (L+B AG) verkauft hat, wurden in den vergangenen Jahren Projekte geschmiedet, wie es mit dem Areal weitergehen soll.

Und genau darum dreht sich die ausserordentliche Gemeindeversammlung vom nächsten Dienstag. Das Richtprojekt sieht über einen Zeitraum von zehn Jahren den Bau von insgesamt 230 Wohnungen vor. Diese soll man sowohl mieten als auch kaufen können. Das Verhältnis zwischen Wohnungen und Gewerbe auf dem Areal soll gemessen an der Baumasse etwa 50 zu 50 sein. Die Erdgeschosse eines Teils der Wohngebäude sollen so belegt werden, dass sie das öffentliche Leben animieren, etwa mit Ateliers oder einem Laden. Auch ein Quartiersaal, zwei öffentliche Plätze und ein Kinderhort sind vorgesehen. Und ein Viertel des Areals soll frei bleiben und Platz für Grünflächen bieten.

Verkehrsproblematik könnte Abstimmung entscheiden

Bevor das Grundstück aber umgenutzt werden kann, müsste die Gemeindeversammlung eine Änderung an der Nutzungsplanung vornehmen. Das Thurella-Areal befindet sich derzeit in der Industriezone. In dieser ist keine Wohnnutzung erlaubt. Der Gemeinderat beantragt deshalb, das Thurella-Areal in eine Wohn- und Gewerbezone umzuwandeln. Der bisherige Gestaltungsplan soll zudem aufgehoben werden. Er soll durch den neuen Gestaltungsplan «Mineralquelle» abgelöst werden.

Die Abstimmung am nächsten Dienstag ist dabei alles andere als Formsache. Denn es gibt durchaus Gegner des Projekts. Bei der SVP seien die Meinungen zum Projekt geteilt, sagt etwa René Lee, Präsident der SVP Eglisau. Lee selbst hat aber unabhängig von seiner Partei diese Woche gemeinsam mit Kritikern des Projekts einen Flyer verschickt und darin ein Nein zum privaten Gestaltungsplan gefordert. Er erklärt, wo er und weitere Gegner Probleme ausmachen: «Wir haben in Eglisau eine Verkehrsüberlastung. Die Strassen sind vom Schleichverkehr geprägt und es fehlt ein griffiges Parkplatzkonzept. Nun sollen 230 Wohnungen gebaut werden, was nochmals mehr Verkehr verursachen wird.» Lee zweifelt auch daran, dass das neue Schulhaus, welches gebaut werden soll, für den erneuten Bevölkerungszuwachs ausreichend gewappnet sein soll. Und er gibt zu bedenken: «Stellt das Projekt wirklich einen Mehrwert für die Gemeinde dar, wenn deshalb mehr Geld in die Abwasserklärung investiert werden muss, sich die Parkplatzsituation weiter verschlechtert und noch mehr Verkehr in der Gemeinde generiert wird?»

Positiver sieht es Walter Blösch, Präsident der lokalen FDP. «Mehrheitlich sind wir in der FDP für das Projekt. Wenn wir jetzt Ja sagen, wissen wir, was auf uns zukommt und können davon ausgehen, dass das Projekt eng von der Gemeinde begleitet wird – und etwa eine Begegnungszone mit Tempo 20 auf der Rheinsfelderstrasse eingerichtet werden könnte.» Zudem begrüsst es Blösch, dass das Projekt vorsieht, einen Teil der Fläche weiterhin gewerblich nutzen zu können. «Man hätte wesentlich mehr Wohnungen auf der Fläche planen könnte. Aber das Projekt sieht eine gute Durchmischung vor.» Vorbehalte gebe es bei der FDP gegen das Verkehrskonzept. «Dieses Problem muss die Gemeinde lösen.»

Für das Projekt ist die Ortspartei Fokus Eglisau. Sie hat an einer Mitgliederversammlung mit grosser Mehrheit beschlossen, den Anträgen zuzustimmen. «Das Projekt ist eine riesige Chance, um das Quartier deutlich aufzuwerten», sagt Präsident Jürg Hugelshofer. Man dürfe auch nicht vergessen, dass der Investor eine Mehrwertabgabe in der Höhe von rund 2,4 Millionen Franken abgeben müsse, womit sich etwa auch soziale Dinge wie ein öffentlicher Multifunktionsraum und verbesserte Infrastruktur für das ganze Bahnhofquartier finanzieren liessen.