Fusion wird wieder Thema

Vor knapp einem Jahr brachen in Neerach der Gemeinderat und die Primarschulpflege ihre Gespräche für eine Einheitsgemeinde ab. Zu verfahren war die Situation, zu verhockt die Positionen der beiden zerstrittenen Behörden.

Gesamterneuerungswahlen sollens richten

Die Initiative aus der Bevölkerung, die diese Behördenverhandlungen erst in Gang gebracht hatte, wurde angesichts der Blockade zurückgezogen. Die Initianten – allen voran Christoph Iten und Beat Sandhofer – wiesen darauf hin, dass man aber nicht einfach klein beigeben wolle, sondern nach den Gesamterneuerungswahlen im Frühjahr 2018 wieder vorstossen werde. Die insgesamt sechs Initianten können dabei auf ein breit abgestütztes «Komitee für eine moderne Schule Neerach» (KmSN) zählen. Dieses wurde im Sommer 2016 ins Leben gerufen, nachdem sich die Unzufriedenheit mit der Schulbehörde an der Gemeindeversammlung in aller Deutlichkeit manifestiert hatte. Das wiederum führte schliesslich zur Lancierung der Initiative.

Das Scheitern der Gespräche zwischen Gemeinderat und Schulpflege im vergangenen Frühjahr führten die Initianten nicht zuletzt auf die personelle Besetzung der beiden Behörden zurück. Die Kommunalwahlen – der erste Gang an die Urne findet am 15. April statt – sollen deshalb Änderungen mit sich bringen.

Einiges ist bereits bekannt: Wie der amtierende Primarschulpflegepräsident Willy Breiter an der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember mitteilte, wird er aus der Schulbehörde zurücktreten, um im Gegenzug für einen Sitz im Gemeinderat zu kandidieren. Bernhard Kauer, der als Vize-Präsident der Schulpflege beim Thema Einheitsgemeinde als Sprecher fungierte, kandidiert für das Amt des Schulpflegepräsidenten.

Aus dem «Komitee für eine moderne Schule Neerach» wird Fusionsinitiant Christoph Iten für einen Sitz im Gemeinderat kämpfen. Somit steht bereits fest, dass es zu Kampfwahlen um die fünf Sitze im Gemeinderat Neerach kommen wird. Bisher hat nämlich nur Hochbauvorstand Carlos Speck seinen Rücktritt angekündigt – ein Kandidat ist also bereits überzählig.

Komitee tagt vor Wählerversammlung

Weitere Kandidaturen für die Behörden werden vom Komitee angestrebt. Dazu führt es am Mittwoch, 24. Januar, ein Treffen für alle Neeracherinnen und Neeracher im Riedpark durch. Die Hauptthemen: «Kandidaten für die Erneuerungswahlen 2018» und «Initiative zur Einheitsgemeinde». Zwölf Tage später, am Montag, 5. Februar, geht im Mehrzweckgebäude Sandbuck die ordentliche Neeracher Wählerversammlung über die Bühne.

Mehrheit in der Schulpflege angestrebt

Die Unzufriedenheit vieler Eltern mit der Primarschulpflege brach an der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2016 an die Oberfläche, ausgelöst durch eine Anfrage der beiden Väter Christoph Iten und Beat Sandhofer. Als Folge wurden das Komitee gegründet und die Fusionsinitiative eingereicht. Ein Ziel des Komitees: An den Wahlen 2018 die Mehrheit in der Primarschulpflege erreichen. (Zürcher Unterländer)