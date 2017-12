Fusionsprobleme wie jene am Zimmerberg dürften Einzelfälle bleiben

Am Zimmerberg kehrt nach langwierigen Fusionsstreitigkeiten allmählich Ruhe ein: Hirzel und Horgen können auf Anfang Jahr fusionieren. Die Eingemeindung auf den letzten Drücker ist ein Lichtblick für den Zusammenschluss Nummer zwei im Bezirk; derjenige von Hütten, Schönenberg und Wädenswil. Diese Gemeindefusion soll mit einem Jahr Verspätung 2019 folgen.

Die auf dem Rechtsweg erschwerten oder gar verzögerten Fusionen bewegten (und bewegen nach wie vor) Politiker und Richter weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Zurzeit sind noch Beschwerden vor Verwaltungsgericht (im Fall Schönenberg) und vor Bundesgericht (im Fall Hirzel) hängig.

Mit einer Anfrage wollten zwei Kantonsräte Anfang Oktober den Regierungsrat für die Konsequenzen solcher Fusionsverzögerungen sensibilisieren. Kurz vor Jahresende flatterte die Antwort des Regierungsrats herein. Die Antwort ist deeskalierend formuliert. Solche erschwerten und verzögerten Gemeindefusionen wie am linken Seeufer dürften Einzelfälle bleiben. «Bei den ­übrigen Gemeindezusammenschlüssen der letzten fünf Jahre im Kanton Zürich gab es keine Verzögerungen», ist zu lesen.

Der juristische Sekretär des Gemeindeamts, Alexander Locher, wagt zudem einen Blick in die Zukunft: «Sofern das Bundesgericht die Vorgehensweise des Kantons und der Gemeinden stützt, sollte sein Urteil eine Signalwirkung entfalten.» Wenn das Bundesgericht die Beschwerde wie zuvor bereits das Verwaltungsgericht abschmettert, dürfte dies allfällige Nachahmer abschrecken.

Keine Gesetzesänderung

Die Kantonsräte Tobias Mani (EVP) und Hans-Peter Brunner (FDP) nahmen in ihrer Anfrage die gesetzlichen Bestimmungen und finanziellen Konsequenzen aufs Korn. Unter anderem mit den Fragen, ob es gesetzliche Anpassungen brauche, damit Fusionen trotz Rechtsverfahren zügig umgesetzt werden können. Der Regierungsrat zieht eine Gesetzesänderung nicht in Betracht. Die jetzigen Regelungen würden ausreichen, ist in der Antwort zu lesen. Locher erklärt im Hinblick auf die aufschiebende Wirkung von Beschwerden: «Tatsächlich wäre es bereits auf Stufe des Bezirksrats und des Verwaltungs­gerichts möglich gewesen, dem Verfahren die aufschiebende Wirkung zu entziehen. Doch von dieser Möglichkeit wurde, soweit bekannt, nicht Gebrauch gemacht.» Allenfalls könnten die Gemeinden aus zeitlichen Gründen davon abgesehen haben. Denn jedes Gesuch bringt eine Zusatzschlaufe mit sich, die zu weiteren zeitlichen Verzögerungen führen kann. Da die Gegenseite jeweils die Möglichkeit erhält, zu jedem Gesuch Stellung zu nehmen. Für eine Verifizierung dieser Annahme waren die Zuständigen gestern nicht erreichbar.

«Mässig aufschlussreich»

Die Antwort des Regierungsrats fällt insgesamt nüchtern aus. Der Anfragende Tobias Mani schätzt sie als «mässig aufschlussreich» ein: «Man hat den Eindruck, der Regierungsrat möchte sich weitestgehend raushalten; als wolle er nicht recht wahrhaben, was die Verzögerung den Involvierten abgerungen hat.» Gewisse Aspekte würden ausgeklammert: etwa die finanzielle Belastung der Gemeinden – hierzu ist in der Antwort zu lesen, der Regierungsrat verfüge über keine näheren Angaben. Nicht erwähnt wird, dass die Hüttner und Schönenberger durch die Fusionsverzögerung ein Jahr länger höhere Steuern berappen müssen. Auch für demokratiepolitische Problematik, dass die Bergler nach einem Zusammenschluss mit Wädenswil von einem fremden Parlament regiert werden, bietet der Regierungsrat keine Lösung an, be­anstandet die Handhabe der ­Gemeinden aber nicht.

Erfreulich sei indes, sagt Mani, dass der Regierungsrat alle seine Möglichkeiten ausgeschöpft ­habe, um die Eingemeindungvon Hirzel voranzutreiben – und ­zugleich die Gewaltentrennung hochgehalten habe. So hat er die Fusion noch vor Abschluss des Rechtsverfahrens unter Vor­behalt bewilligt und dieses Vorgehen auch dem Kantonsrat empfohlen. (Zürichsee-Zeitung)