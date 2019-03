Gartenbrocki läutet den Blumenfrühling ein

Infobox

Das Eröffnungsfest des Gartenbrockenhauses Hardundgut in Embrach startet am Samstag, 9. März, um 9 Uhr und dauert bis 17 Uhr, sowie am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. An beiden Tagen ist das Festzelt geöffnet, wo sich Gäste verpflegen können; dazu spielen dreimal täglich Musikgruppen. Für Kinder gibt es Ponyreiten und eine betreute Bastelecke.