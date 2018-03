Gartenutensilien und Pflanzen erhalten ein zweites Leben

Mit dem traditionellen Frühlingsmarkt feiert das Hardundgut Gartenbrockenhaus in Embrach an diesemWochenende die Saisoneröffnung. Nach der Winterpause öffnet das Gartenbrockenhaus seine Türen und bietet der Kundschaft verschiedenste Gartenmöbel, Gerätschaften, Gefässe und Töpfe, Dekorationsartikel und weitere Produkte aus zweiter Hand zum Verkauf an.

Weiter umfasst das Sortiment Secondhand-Zimmerpflanzen, Neuwaren an saisonalen Gewächsen für drinnen und draussen, Gemüsesetzlinge, Bio-Samen und Zubehör wie Erde und Dünger.

Auf dem Aussengelände bietet das Team der Gartendienstleistungen den Besuchern eine vielseitige Beratung an.

Sie helfen bei Fragen rund um Pflanz- und Baumschnittarbeiten, Pflaster- und Steinarbeiten und Gartenpflegeaufträgen. Sie offerieren weiter ihre Mitarbeit bei der Realisation der Gartengestaltung, auch unter Einbezug der Materialien des Gartenbrockenhauses.

Im Innenbereich des Gartenbrockenhauses sind die vieilfältigen Dekoartikel und Secondhandwaren nach Farbe und Stilrichtung sortiert.

Seit über zehn Jahre findet der Anlass statt und stosse jedes Jahr auf grosses Interesse, sodass er sich zu einem lebendigen Fest entwickelt habe, steht in einer Medeinmitteilung. Letztes Jahr kamen bei Frühlingswetter über 1000 Besucher.

Die Kundschaft schätze am Gartenbrockenhaus, dass sie aus einem breiten Angebot auswählen und sich dabei gleichzeitig sozial engagieren könne. Ebenfalls wichtig für sie sei das nachhaltige Einkauf von Secondhand-Produkten.

Vielfältiges Angebot dank Warenspenden

Hardundgut beschäftigt in Embrach rund 100 Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung und hilft ihnen sich in der Arbeitswelt zurechtzufinden. 15 Mitarbeitende haben im Gartenbrockenhaus einen Arbeitsplatz gefunden. Sie schätzten die abwechslungsreiche, kreative Arbeit im Rhythmus der Jahreszeiten und den Kundenkontakt, heisst es weiter.

Während der Vorbereitung würden sie mithelfen, im Ladeninneren die Produkte sortiert nach Farbe und Stilrichtung zu arrangieren. Auch reparieren und reinigen der Waren, anfertigen eigenr Produkte, Arrangements bepflanzen und bei der Dekoration der Aussenanlage hlefen, gehören zum Beschäftiungsprogramm.

Das Sortiment besteht zu mehr als 90 Prozent aus Warenspenden. So individuell wie diese sind, so vielfältig präsentiert sich das Angebot. Wer aufmerksam genug sei, finde manche Rarität. Vor der Saisoneröffnung erhält das Gartenbrockenhaus besonders viele Waren. Dank seiner Bekanntheit in der Region spenden die Leute die gut erhaltenen Gartenutensilien für den Wiederverkauf.

Morgen Samstag spielt die Band «Lazy Day» Blues- und Jazzklassiker, Chansons sowie Eigenkompositionen, am Sonntag unterhält «Amix» mit folkloristischen Liedern aus dem Balkan, Osteuropa und Irland. Für kleine Besucher gibt es Ponyreiten mit der «Riit-Muus» und ein buntes Bastelprogramm. Im Festzelt sorgen Grilladen, Frühlingsuppe, Backwaren und Getränke für das leibliche Wohl der Besucher.

(Zürcher Regionalzeitungen)