Gastronom Péclard verliert Lärmstreit

Michel Péclard gehört zu den führenden Gastronomen auf dem Platz Zürich. Er betreibt unter anderem das Restaurant Pumpstation am Utoquai, «Fischer’s Fritz» in Zürich-Wollishofen und «The Beach» in Thalwil.

Zu seinem Imperium gehört seit ein paar Jahren auch das schmucke Café Milchbar an der Kappelergasse zwischen Paradeplatz und Stadthaus. Neben gut 60 Plätzen im Innern stehen im Sommerbetrieb weitere 68 Sitzplätze im idyllischen Innenhof bereit.

Seit Péclard die «Milchbar» 2015 wiedereröffnet hat, liegt er im Streit mit einem Anwohnerehepaar. Dieses hat den Gastronomen wiederholt mit Lärmklagen eingedeckt.

Doppelt so viele Aussenplätze

Das neuste Kapitel hat mit den Ausbauplänen des Gastronomen zu tun. Péclard will nämlich den bereits bestehenden Aussenplätzen im Hof weitere 68 Plätze unter den Arkaden, in der Passage und auf dem Trottoir hinzufügen, das Angebot also verdoppeln.

Die Bausektion bewilligte den Betrieb von Montag bis Samstag jeweils bis 23 oder 24 Uhr. Gegen diesen Beschluss rekurrierten die Anwohner vor Baurekursgericht.

Nach einem Augenschein beschränkte das Gericht den Betrieb in den Arkaden und in der Passage – das betrifft 52 der geplanten 68 Plätze – auf 22 Uhr. Die 13 Plätze auf dem Trottoir dürfen dagegen bis 24 Uhr geöffnet bleiben.

Péclard akzeptierte den Entscheid nicht und gelangte ans Verwaltungsgericht. Für die bereits bestehenden Plätze im Hof verlangte er eine Ausdehnung auf 23 respektive 24 Uhr – je nach Wochentag. Was die neuen Plätze unter den Arkaden und in der Passage anbelangt, bestand er auf jenen Öffnungszeiten, welche die Bausektion ursprünglich bewilligt hatte.

Das Verwaltungsgericht hat in seinem eben publizierten Entscheid das Baurekursgericht bestätigt. Demnach galt es zu prüfen, ob die Aussensitzplätze für die Nachbarschaft nach 22 Uhr zu einer übermässigen Lärmbelastung führen.

Laut Entscheid des Verwaltungsgerichts befindet sich die Milchbar in einer «relativ lärmtoleranten Zone». Es sei kein Mindestwohnanteil vorgeschrieben, womit überall mässig störende Betriebe zugelassen seien.

Man befinde sich zwar nicht in einem Ausgehviertel, in der weiteren Umgebung gebe es aber Hotelbetriebe und Restaurants. Dies gehe mit einer erhöhten Lärmvorbelastung einher, die von den Anwohnern bis zu einem gewissen Grad hinzunehmen sei. Restaurationsbetriebe wie der vorliegende würden zudem ein Bedürfnis der Bevölkerung abdecken. Soweit Argumente, die für die «Milchbar» sprechen.

Richtwerte überschritten

Andererseits – so ist dem Entscheid zu entnehmen – gelangte ein Lärmgutachten zum Ergebnis, dass die Richtwerte nicht eingehalten würden. Je nach Bereich werden sie um 7 bis 17 Dezibel überschritten. Und die Verdoppelung der Aussensitzplätze von 68 auf 136 führt zu einer nicht unwesentlichen zusätzlichen Lärmbelastung.

Schliesslich sei das Ruhe- und Erholungsbedürfnis der Nachbarn besonders in der lärmempfindlichen Einschlafphase zwischen 22 und 23 Uhr höher.

Vor diesem Hintergrund sei es nicht zu beanstanden, wenn das Baurekursgericht die Betriebszeiten der Aussenwirtschaft auf 22 Uhr beschränke, steht in dem rechtskräftigen Urteil. Michel Péclard war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Es handelt sich übrigens nicht um den ersten Fall, in dem die Gerichte den gewerbefreundlichen Entscheid der Bausektion nach Lärmklagen korrigiert haben. Zuletzt hob das Baurekursgericht die Bewilligung für ein geplantes Boulevard-Café beim Cabaret Voltaire im Zürcher Niederdorf auf (wir berichteten). (Zürcher Regionalzeitungen)