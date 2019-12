Geduld bringt den ersehnten Braten

Spannung liegt in der Luft, die Hunde sind aufgeregt. Deren Besitzer geben sich entspannt. In den nächsten Minuten soll es los gehen. Olivier Gardelle ist Mitglied der Jagdgesellschaft Lägern und Jagdleiter. Er erklärt kurz das Gelände und die Verhaltensregeln, die die meisten der Anwesenden schon kennen. Die heutige Treibjagd gilt vor allem den Wildschweinen und Rehen. Aber auch Füchse dürfen geschossen werden. Gardelle betont, dass trächtige Rehe auf jeden Fall geschont werden.

Heute sind nicht nur die Jagdgesellschaft Lägern und ihre Gäste auf der Pirsch. Es wird der ganze Hügelzug bejagt. Dazu haben auch die umliegenden Gesellschaften, wie diejenige von Regensberg, Boppelsen, Otelfingen oder Wettingen ihren Einsatz koordiniert. Punkt neun Uhr geht es los. Die Treiber starten mit Lärm und suchen sich ihren Weg im teils unwegsamen Gelände. Die Jäger sitzen verteilt im ganzen Wald auf Hochsitzen. Bis zwölf Uhr wird getrieben und lautlos verharrt. Das gute Fleisch will verdient sein.

Ein versierter Jäger ist Jörg Köhler, der es sich auf einem der Hochsitze bequem macht. Der ehemalige Buchser, der heute im Kanton Sankt Gallen lebt, ist Pächter hier. Auf die Frage wieso es die Wildschweinjagd brauche, erklärt er so: «Wildschweine haben eine enorme Populationsdynamik. Dem Schwarzwild ging es seit der letzten Eiszeit noch nie so gut wie jetzt. Sie finden immer Futter». Der Bestand verändere sich fortwährend. Wildschweine ziehen immer weiter.

Abwarten nach dem Schuss

Rund eine Stunde sitzt Köhler nun schon auf der Lägernnordseite. Ein Rascheln im Laub verrät die drei Rehe, die nach ungefähr einer Stunde am Hochsitz vorbeikommen. Mit geübtem Blick erkennt Köhler, welches der Tiere das Schwächste ist. Lautlos setzt er sein Gewehr an, zielt kurz und schiesst.

Das Tier macht im Tod noch zwei Schritte, bevor es zusammenbricht. Während sich das eine Reh sofort aus dem Staub macht, scheint die Anführerin nicht so recht zu wissen, was passiert ist. Es dauert eine Weile, bis sie sich zur Flucht entschliesst. «Nach dem Schuss, warte ich jeweils einen Moment, damit das Wild den Schuss nicht mit dem Menschen in Verbindung bringt», flüstert Jörg Köhler. Zu lange jedoch wird nicht gewartet, und er zieht das tote Tier in die Nähe des Hochsitzes. Dort «bricht» er das Reh fachmännisch und sorgsam auf. Das schnelle Ausnehmen ist enorm wichtig für die Hygiene und die Qualität des Fleisches. Ein Blick auf die Innereien zeigt, dass die Geiss gesund war.

Qualvoller Tod erspart

Die nächsten Stunden geschieht nicht viel. Ein Eichhörnchen kommt vorbei und etwas später zwei weitere Rehe. Es bleibt Zeit für ein geflüstertes Gespräch. Jörg Köhler weiss viel zu erzählen über Wildbiologie, Biodiversität oder mögliche Krankheiten.

Am Schluss der Jagd liegen drei tote Rehe und zwei Füchse zu Füssen der Jäger. Letztere waren an der, auch für Menschen ansteckenden, Fuchsräude erkrankt und die Gewehrkugel ersparte ihnen einen qualvollen langsamen Tod. Nachdem die Beute genau untersucht, registriert wurde und eine Nummer bekommt, wird sie verblasen, eine letzte musikalische Ehrbezeugung gegenüber dem Tier.