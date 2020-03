Gefährliche Bäume aus dem Quartier beseitigt

Es sieht brutal aus, aber die Holzerei im Klotener Freienbergquartier ist notwendig. Entlang des Ruebisbachs in der Nähe der gleichnamigen Sporthalle im nördlichen Teil der Flughafenstadt verändert sich das Ortsbild derzeit massiv. «Diese ganze Reihe hier kommt fast ganz weg», sagt ein städtischer Angestellter und deutet auf die grossen, kahlen Bäume, die am Spechtweg den Bachlauf säumen.

Bereits klaffen Lücken im Gehölz, manchen Bäumen fehlt die Krone, andere liegen schon in Stücken auf einem Haufen. Beidseits des Bächleins stehen im Abstand von nur wenigen Metern etliche Wohnhäuser. Der ganz in orange gekleidete Angestellte schaut an diesem Morgen, dass niemand den schweren Spezialmaschinen in die Quere kommt, die mitten auf dem Gehweg stehen.

Manch verfaulter Kern eines gefällten Stammes zeigt, wie sich der Pilz die Eschen von innen her zerfrisst.

Dass die Schulen und Kindergärten wegen des Virus derzeit geschlossen sind, kommt den Männern entgegen. Sonst würden sich hier zahlreiche Kinder tummeln, was nicht ungefährlich wäre angesichts der grossangelegten «Sicherheitsholzerei», welche die Stadt Kloten in Auftrag gegeben hat. Nun schauen lediglich die Arbeitskollegen zu, wie sich die Holzfällbagger förmlich durch den Baumbestand im Quartier fressen.

«Ein grosses Problem»

Klotens Förster, Urs Brunner, hat den Auftrag zur Rodung erteilt und im Vorfeld der Aktion alle Stämme mit einem Farbspray markiert. Rund 100 Bäume seien betroffen, die beseitigt werden müssen, sagt er. «Die Eschenwelke ist ein grosses Problem», stellt Brunner fest und erklärt, dass ihm sowas überhaupt keinen Spass macht. Diese Rodung müsse man jedoch als Vorsichtsmassnahme so durchführen.

Seit Jahren schon macht sich nämlich ein kleiner Pilz breit in den hiesigen Wäldern und bedroht den gesamten Eschenbestand. Diese Laubbäume, die bis zu 40 Meter hoch und 300 Jahre alt werden können, sterben nach dem Befall allmählich ab, so dass letztlich alles verdorrt. «Wir hatten schon Eschen mitten im Wald, die einfach so umgestürzt sind», berichtet der Klotener Förster.

In einem Wohnquartier, wie in diesem besonderen Fall, will man es nicht so weit kommen lassen. Nur schon ein kleiner herabstürzender Ast könnte zu schlimmen Verletzungen führen, falls er jemanden trifft. Aus demselben Grund würden in dieser Woche auch an weiteren Orten im Quartier noch Eschen gefällt, erklärt der Förster.

Tonnen schweben durch die Luft

Die aktuelle Rodung im Freienbergquartier dauert noch bis Ende Woche. Zwei Spezialmaschinen sind da und greifen mit ihren langen ausfahrbaren Armen nach ganzen Baumkronen. Ein kurzes aufheulen und die integrierte Motorsäge vorne am Greifer durchtrennt das Holz, so dass dicke Äste und stattliche Stämme, ja ganze Bäume im Nu entfernt sind.

Es sind die Spezialisten der Lindauer Firma Fällag, die sich Ablösen im Cockpit der Fällroboter. Sie lassen tonnenschwere Stämme scheinbar federleicht durch die Luft schweben. «Ich kann auf 13 Meter Distanz bis zu einer Tonne greifen», relativiert einer von ihnen die Leichtigkeit dieses Schauspiels. Das gelte für die kleinere der beiden Maschinen, die grössere ist selber 32 Tonnen schwer und vermag mit dem Greifarm bis 19 Meter weit entfernte Stämme von bis zu 2,5 Tonnen zu heben. Es erscheint fast so, wie wenn der Maschinist ganze Bäume damit «pflücken» würde. Näher am Fahrzeug wuchten die beiden Ungetüme auch noch viel grössere Gewichte zu einem Sammelhaufen und von da auf einen der Lastwagen, die das Holz abtransportieren. «Einzelstämme werden wir aussortieren, der Rest wird in Heizanlagen verfeuert», erklärt Brunner. Die Klotener Eschen werden in den nächsten Wintern somit unter anderem für warme Spitalzimmer in Bülach sorgen oder im Walliseller Heizkraftwerk Aubrugg in Fernwärme für Zürich-Nord verwandelt.

Traubeneichen als Nachfolger

Mehr Rodungen dieses Umfangs sind gemäss dem Klotener Förster derzeit nicht geplant. Man sei in nächster Zeit wohl noch lange mit der Beseitigung von Sturmholz aus den Wäldern beschäftigt. Am kahlen Ruebisbach werden übrigens einige neue, nicht auf denselben Pilzbefall anfällige Bäume gepflanzt. Dabei handle es sich um einheimische Traubeneichen. Manch gefälltes Kleinholz werde übrigens bewusst liegen gelassen, es dient als Nährstoff für Insekten, Vögel und Mikroorganismen und soll dereinst zu Humus werden.