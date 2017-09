Gefängnisausbruch fördert den Teamgeist

Prisonbreak heisst der Spielraum, welchem unsere Gruppe zugeteilt wurde. Wir befinden uns in einer kargen Zelle. Gitterstäbe überall, Ketten, welche von der Decke herunterhängen, die Türen mit Schlössern verriegelt. Durch die Gitterstäbe sieht man in einen zweiten Raum, im Hintergrund eine schmale Pritsche. Auch zu dieser ist der Zugang mit einem Gitter gesichert.

Etwas mulmig ist mir zumute, auch wenn ich weiss, dass das Ganze nur ein Spiel ist und die Türe nach genau 60 Minuten wieder geöffnet wird. Nun ist der Einsatz der ganzen sechsköpfigen Gruppe gefragt. Als erstes finden wir einen Brief der Direktion, worin die Ausgangslage erklärt wird: «Vor einer halben Stunde hat ein Sträfling einen Wächter umgebracht. Die Identität des Flüchtenden ist nicht bekannt. Er entkam in der Uniform des Wächters. Der Tote hielt in der rechten Hand ein Blatt mit einem Tic-Tac-Toe-Spiel, in der linken eine Pistole.»

Der Countdown läuft. Jeder von uns sucht verzweifelt nach einem Hinweis, um das Schloss zur ersten Gittertüre aufzukriegen. «Da hat es einen roten Knopf.» «Da steckt ein Schlüssel.» Nach wenigen Minuten wird ein loser Gitterstab entdeckt. Hat dieser etwas mit dem Tic-Tac-Toe-Spiel zu tun? Schliesslich verhilft uns der lange Stab zum Eintritt in den zweiten Raum, wo wiederum ein Brief gefunden wird. Als weitere versteckte Hinweise blättern wir in einem Ordner mit Angaben zu den Gefängnisinsassen, finden Schuh- und Kleidergrösse des Sträflings heraus, welche einen Code ergeben, um ein weiteres Schloss zu knacken. Verwirrung stiftet eine Kinderzeichnung, und die Striche an der Wand neben der Pritsche lassen uns die wildesten Vermutungen anstellen und Zahlenkombinationen austüfteln.

Die Stimmung wird hektischer. Jeder Hinweis könnte zum Ziel führen. Nach einer Dreiviertelstunde läutet das Telefon. Die beiden Spielleiterinnen Silvia und Rafaela, welche uns via Kamera beobachten, haben Erbarmen und geben uns einen Tipp. Während die einen Latten aus der Pritsche heben, um daraus ein Muster zusammenzusetzen, hört man plötzlich ein Jubeln. «Ich kann im Nachttisch Zahlen ertasten. Das muss ein weiterer Code sein.» Nun wird ein kleines Büchlein gefunden, das Ziel scheint ganz nahe. Die Spannung steigt, genauso die Hektik.

Noch zwei Minuten. Gelingt es, die Verbindung des versteckten Hinweises zwischen Brettern und Leintuch sowie Buch herzustellen? Die 60 Minuten sind um, das Team steht kurz vor dem Ziel. Spielleiterin Rafaela erlöst uns, verrät uns den letzten kleinen Tipp – das fehlende Mosaiksteinchen zum Sieg.

Mittelstufenlehrerin Sarina Amati wirkt ein wenig genervt. Voller Elan war sie beim Spiel dabei, und gerne hätte sie das Rätsel bis zum Ende gelöst. «Wir waren so kurz davor», sagt sie und lobt die Teammitglieder. «Wir haben uns gegenseitig sehr gut unterstützt.» Auch zwei weitere Teams, die inzwischen die Spiellräume «The 1 Million Case» und «Steps» besuchten, fanden den Ausgang nicht. Team «Garage» zeigte sich als einziges siegreich. Nach fünfzig Minuten hatte es alle Rätsel gelöst und den Schlüssel zum Ausgang gefunden.

Der Spassfaktor stehe am heutigen Tag nicht an erster Stelle, betont Co-Schulleiterin Katrin Huber. Vielmehr sei es der Teambildungseffekt im Sinn von Gruppendynamik, welcher im Vordergrund stehe. «Bei diesen Spielen müssen Lösungsstrategien entwickelt werden. Jeder soll sich nach seinen Möglichkeiten einbringen, und gemeinsam wird in einer Richtung gezogen.» Hier könne auch gleich der Transfers zum Schulalltag gezogen werden. «Das Team mit seinen Stärken und Fähigkeiten soll sich weiterentwickeln. Jeder darf so sein, wie er ist, trägt aber gleichzeitig als Teammitglied zu Lösungen bei.» (Zürcher Unterländer)