Gegen Langenthaler im Hoch

Von den vergangenen acht Swiss-League-Partien gewann Absteiger Kloten deren sieben. Das ist nach dem langen Oktobertief mit sieben Niederlagen in Folge eine erfreuliche Entwicklung. Wenn man aber genauer hinschaut, und das tun die Kloten-Anhänger, ist das Hochgefühl noch ein trügerisches. Der EHC holte bisher all seine 30 Punkte gegen Teams aus den hinteren Tabellenregionen. Die Ausbeute aus den Partien gegen die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 5 beträgt dagegen: null Punkte. Und nun folgt gleich eine Reihe von solchen Gegnern: Heute Samstag die Auswärtspartie gegen Leader Langenthal, am Dienstag das Cupspiel gegen Zug (NL), am Freitag der Match in Visp, am Sonntag das Heimspiel gegen Ajoie und am Dienstag in einer Woche die Partie in Olten, sie wird gleichzeitig die letzte von Jussi Jokinen sein. Nun kann Kloten beweisen, dass es sich der Realität der Swiss League angenähert hat.

Leader Langenthal blickt seinerseits auf eine Serie zurück, die noch um einiges imposanter ist als jene von Kloten. In den vergangenen 15 Spielen hat die Mannschaft des Schweden Per Hanberg stets gepunktet, 13 davon wurden gewonnen. Die Serie begann am 6. Oktober mit dem 5:4-Erfolg in … Kloten.

Lemm kommt zurück

«Sie haben einen Lauf», sagt Klotens Trainer André Rötheli denn auch über die Gastgeber. «Wir werden in Langenthal Phasen haben­, in denen wir unter Druck geraten. Da müssen wir den Kopf nicht verlieren.» Der Match wird aufzeigen, ob die Mannschaft einen Schritt hin zu konsequenterem Spiel getan hat. Der Dienstag mit dem 6:5-Heimsieg über die EVZ Academy war ein Rückfall in alte Zeiten gewesen. «Wir müssen mit hohem Tempo spielen­, mehr laufen», fordert ­Rötheli, «wichtig wird sein, dass wir mehr Zweikämpfe als sie gewin­nen. Die Scheibe muss schnell gespielt werden.»

Im Gastspiel im Oberaargau kann Kloten wieder auf Romano Lemm zählen, vielleicht sogar auf Julian Mettler. Simon Kindschi wird dagegen noch einige Zeit in Langnau bleiben, die Emmentaler haben Personalnot in der Defen­sive. Das Ausländerduo wird, so sah es zumindest gestern im Training aus, MacMurchy/Joki­nen, heissen. (Zürcher Regionalzeitungen)