Gekrönt wird dieses Jahr vor allem zuhause

Der Dreikönigskuchen verkauft sich praktisch von selbst. Er hat sich, dank des zugehörigen traditionellen Brauches, selbstständig etabliert. Für die Bäckerei Bertschi in Kloten erübrigt sich somit viel zusätzliche Werbung. «Andere Saisonprodukte, wie der 1. Augustweggen, brauchen mehr Unterstützung im Verkauf», sagt Christian Hertig, Geschäftsleiter der Bäckerei Bertschi in Kloten. Auch werden die Kuchen nur während drei oder maximal vier Tagen verkauft. Der Grittibänz befindet sich im Gegensatz dazu fast einen ganzen Monat im Sortiment.

Der Ursprung des Dreikönigkuchens (Quelle: Youtube)

Die Bäckerei-Conditorei Fleischli begrenzt den Verkauf ebenfalls stark: Auf die Zeitdauer vom 4. bis 6. Januar. Fleischli nutzt jedoch verschiedene Medien, um auf ihren Dreikönigskuchen aufmerksam zu machen. Grossverteiler bieten das süsse Gebäck derweil bereits ab dem 26. Dezember an.

Samstag als Verkaufsdämpfer

Der diesjährige Dreikönigstag fällt auf einen Samstag. Für die Bäckerei Bertschi bedeutet das eine geringere Verkaufszahl verglichen mit den letzten Jahren. Denn der Dreikönigskuchen wird gerne in Büros mitgenommen und dort verschenkt. «Es kommt sehr gut an, wenn man morgens einen Dreikönigskuchen mit ins Büro nimmt», sagt Hertig. Da die meisten Büroangestellten samstags frei haben, fehlen sie jetzt aber als Konsumentengruppe.

Auch die Bestellungen für die Mensen und Kantinen fallen dieses Jahr kleiner aus, da es am 6. Januar keinen Schul- und weniger Arbeitsbetrieb gibt. Für die beiden Bertschi-Filialen in Kloten ist der Samstag dagegen sehr vorteilhaft, da die Leute frei haben. Insgesamt werden am Haupttag, am 6. Januar, mehrere tausend Kuchen verkauft. Nach dem Dezember mit vielen ausgelassenen Festtagen, kommt der Januar sonst eher ruhig daher. Der Einnahmeanstieg um den Dreikönigstag ist für Bäckereien daher gut zu spüren.

Viel Handarbeit

Auch bei Fleischli rechnet man mit deutlich weniger Einnahmen aus dem Dreikönigskuchenverkauf. Der Samstag zieht einen Abfall von bis zu zwanzig Prozent nach sich. Der Grund sind ebenfalls die fehlenden Abnehmer in den Schulen und Geschäften. Über alle Verkaufstage hinweg gehen rund 10 000 Stück über die Theke.

Die Produktionsweise der beiden Bäckereien ähnelt sich sehr. Die Teigherstellung, das Portionieren und das Formen der einzelnen Teigkugeln geschehen maschinell. Reine Handarbeit ist nach wie vor das Zusammensetzen und Garnieren. Der wichtigste Teil, der kleine König aus Plastik, wird ebenfalls von Hand in einen der Teigteile versteckt. Dabei ist auch ein wenig Geschick gefragt, denn der König oder die Königin sollte sich durch Glück und nicht durch Strategie krönen können.

Wert gelegt wird dabei auf erstklassige Rohstoffe, die grösstenteils aus der Schweiz stammen. So wird bei Bertschi Vollmilch anstelle von Milchpulver und Butter anstelle von Margarine verwendet. «Wir wollen, dass der Teig etwas Feines ist», sagt Hertig.

Von den acht verschiedenen Kuchenvarianten trägt jede das Sünneli-Logo, ein von der Bertschi Bäckerei erfundenes Qualitätssiegel. Damit gezeichnete Produkte kommen ganz ohne Farbstoffe, E-Nummern und anderen Zusatzstoffe aus. Während die Verpackung ebenfalls aus der Schweiz stammt, kommt der König von weit her: Aus China.

(Zürcher Unterländer)