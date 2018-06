Gelände neben Rafzer Bahnhof soll Standort grosser Firmen werden

Eines der grössten Industrieareale des Kantons Zürich steht seit Kurzem zum Verkauf. Anfangs dieser Woche wurden verschiedene Schweizer Unternehmen darüber informiert, dass in Rafz direkt neben dem Bahnhof rund 110 000 Quadratmeter Land zum Verkauf stehen. Das Gebiet ist so gross, dass sich der Verkäufer erhofft, damit eine möglichst grosse Firma in die Region locken zu können.

Früherer Standort der lokalen Sägerei

Das Gebiet umfasst das ehemalige Areals des 1918 errichteten Sägewerks Sigrist sowie des Holzwerks der SIG Neuhausen. Die beiden Werke waren einst sehr wichtig für Rafz, in den 30er-Jahren verhinderten sie eine massive Abwanderung der Bevölkerung. 1930 waren sowohl im 1. wie auch im 2. Wirtschaftssektor 39 Prozent der Erwerbstätigen in einem der beiden Werke angestellt.

Das Sägewerk hat seinen Betrieb indes längst eingestellt. Kommerziell genutzt wird das Areal kaum mehr. «Es hat noch ein paar bestehende Bauten, kleinere Schöpfe und Ähnliches. Einige davon werden auch aktuell noch vermietet, vor allem für die Lagerung von Baumaterialien», sagt Urs Stühlinger. Stühlinger ist Verkaufsleiter bei Schmidli Architekten & Partner, der Firma, die mit dem Verkauf und der Vermarktung des Gebiets beauftragt worden ist.

Wie dereinst die Zukunft des Areals genau aussieht, sei zu diesem Zeitpunkt noch völlig unklar, sagt Stühlinger. Am liebsten wäre der neuen Besitzerin, der ebenfalls in Rafz ansässigen shVision AG, wenn ein grosses Unternehmen das ganze oder zumindest einen grossen Teil des Geländes erwerben und sich dadurch in der Region ansiedeln würden. «Es ist eine der grössten, frei planbaren Industrieflächen im Kanton Zürich», streicht Stühlinger die Vorteile heraus.

Vor zwei Jahrzehnten wurde sogar einmal die Idee diskutiert, dass eine neue Smartfabrik auf dem Gebiet gebaut werden könnten. Selbstverständliche werde daneben aber auch nach Lösungen für kleinere Unternehmungen aus der Region gesucht, betont Stühlinger. «Schön wäre es, wenn wir hier neue, attraktive Arbeitsplätze schaffen könnten.»

Dazu startet nun eine dreimonatige Phase, in welcher Stühlinger zuerst einmal abwartet, welche Resonanz das rund 20 Fussballfelder grosse Gebiet erzeugt. Die Parzellen stehen ab 300 Franken pro Quadratmeter zum Verkauf. Abgeklärt werden muss in dieser Zeit auch noch, was mit den bisherigen Mietern geschieht. Frühestens im Herbst 2018 soll dann mit dem Bau einer Erschliessungsstrasse begonnen werden, frühestens im nächsten Frühling könnte man mit der Realisierung erster Bauten beginnen.

Ein Einkaufszentrum wird es nicht sein

Möglich ist gemäss Bauordnung im Industriebereich fast alles. «Was nicht geht, wäre ein grosses Einkaufszentrum», sagt Stühlinger. Die Bauordnung verbietet derzeit Läden, die Güter des täglichen Bedarfs verkaufen, auf einer grösse von mehr als 800 Quadratmetern. Wahrscheinlich wäre ein grosses Einkaufszentrum so nahe an der Grenze zu Deutschland aber auch ein eher riskantes Unterfangen.

Stühlinger sieht jedoch auch Vorteile in der Lage von Rafz, abseits der Zürcher Agglomeration. «Man könnte hier am Morgen auf dem Arbeitsweg gegen den Verkehr fahren. Zudem liegt das Areal direkt neben dem Bahnhof und ist damit gut an den öffentlichen Verkehr angebunden.» Und: Auch die Mieten in Rafz sind verhältnismässig günstig.

(Zürcher Unterländer)