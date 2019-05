Gelebte Tradition am Spycherfäscht

Am gestrigen Auffahrtstag sind bereits eine Stunde nach Mittag die in der Vorwoche zum Teil in mühsamer Arbeit ausgeräumten Scheunen im Bülacher Weiler Nussbaumen gut besetzt. Das Programm hat wohl die zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher begeistert. Die vierköpfige Kapelle Enzian aus Appenzell zum Einstimmen, Alphornbläser und Fahnenschwinger im Hauptprogramm, dazu das Feuerwehrchörli, Kutschenfahrten und für die Kinder Strohballenburg, Schminken und Glitzertattoos. Zur Eröffnung hatte schon ein Festgottesdienst gerufen und am späteren Abend tritt die Südwind-Band zum Finale auf.

Viele Grossfamilien

Kein Wunder, dass auffällig viele Familien mit Kindern und Grosseltern an diesem prächtigen Tag unterwegs sind und die Sonne auf der Alp geniessen. «Letztes Jahr war der Anlass verregnet und deshalb eher schlecht besucht, diesmal haben wir Glück», resümiert Jonas Habegger, Chef des achtköpfigen Organisationskomitees. Seit 13 Jahren ist er im Amt und schätzt, es müsste die 44. Ausgabe des Festes sein, sicher ist er nicht. «Es tut einfach gut, so etwas auf die Beine zu stellen und zu sehen, wie die Leute Freude daran haben», sagt Habegger und verschwindet im Gewühl. Die vielen Helfer sind einheitlich in roten Shirts mit aufgedrucktem Logo unterwegs, sodass sie gut erkennbar sind.

Tanzen und jodeln

Am frühen Nachmittag wagen sich die ersten Tanzpaare aufs Parkett, während das Appenzeller Quartett seine lüpfige Melodie wiederum einen halben Ton höherschraubt. Noch wagen sich wenige ans Mitmachen beim Jodeln, aber das wird sich noch ändern. Vreni und Margrit, zwei Damen im besten Alter, sind schon vier Stunden hier und denken nicht daran, nach Hause zu gehen. «Wir sind jedes Mal da, das hat Tradition» sagen die beiden, denn Musik und Gesang bedeute ihnen sehr viel. (Zürcher Unterländer)