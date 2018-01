Gelungene Hommage an Ella Fitzgerald

An Ella Fitzgerald kommt kein Jatt-Fan vorbei. Die legendäre Diva schrieb Musikgeschichte. Ihr Talent machte sie zur Musikikone. Das Scat-Singen, dieses im Jazz und Gospel improvisierte Singen von rhythmisch und melodisch aneinandergereihten Silbenfolgen ohne Sinn, beherrschte sie bis zur Perfektion.

Deborah Carter wagte sich im Alterszentrum Grampen am Freitagabend dem Trio Davide Petrocca an die Lieblingssongs von Ella – und das Publikum war begeistert. Die gebürtige Amerikanerin Deborah Carter wuchs auf Hawaii und in Japan auf und lebt heute in Amsterdam, wenn sie nicht gerade auf Tournee ist. Auch in San Sebastian, Spanien, hat sie einen Wohnsitz – und eine Professur für Jazzgesang am Musikene Musik-Konservatorium. Aber Carter singt nicht nur, sondern komponiert und arrangiert auch. Eine Auswahl von Arrangements gab es im Grampen zu hören. Etwa Klassiker wie «Satin Doll» oder «Caravan» von Duke Ellington oder «But not for me» von George Gershwin.

Frischzellenkur für die Lieder

Wer erwartete, die bekannten Lieder in einer gängigen, sich wiederholenden Weise zu hören, sah sich getäuscht. Den Glanzstücken aus dem goldenen Zeitalter des Jazz versetzte Carter ein modernes Arrangement, machte zum Beispiel aus der ursprünglichen Ballade «Cry Me A River» von Arthur Hamilton eine rasante Bossa Nova und verpasste diesem Stück ebenso wie anderen eine neue und verblüffende Frische.

Mit dem Trio Davide Petrocca, das bereits mehrmals im Grampen auftrat, standen ihr erstklassige Virtuosen zur Seite. Carter, aber auch der Pianist Olaf Polziehn, der Bassist Davide Petrocca und der Drummer Julian Fau erhielten von den 150 Anwesenden oft begeisterten Zwischenapplaus. Künstler mögen das Grampen

Deborah Carter trat zum zweiten Mal im Grampen auf. «Ich bin sehr gerne hier. Wenn ich in die Gesichter der Zuschauer blicke, fühle ich mich wie in meinem Wohnzimmer», erklärte die Sängerin. Und Ella Fitzgerald könne sie immer singen. Als sehr wichtig empfinde sie die Hommagen an grosse Künstler. Sie nannte es «Infotainment», also eine Mischung aus Information und Entertainment, welches sie dem Publikum bieten möchte. «Zwischen den Liedern sollen auch Geschichten erzählt werden. Es braucht sogar immer mehr davon, denn sonst geht das Wissen um die Wurzeln dieser Musik verloren.»

Was sie von Ella Fitzgerald gelernt habe, sei, Risiken einzugehen. «Ich habe immer mehr Spass, Dinge auszuprobieren, so wie Ella.» Sie sieht sich in ihrer Interpretation als Tochter von Ella. «Ich sage meinen Studenten immer, sie sollen die Musiklegenden als Familienmitglieder betrachten und etwas Kreatives aus ihrer Hinterlassenschaft machen.»

Virtuoses Scatting

Deborah Carter meisterte an diesem Abend mit ihrer vollen, kräftigen Stimme und ihrem Scatting die ausgewählten Klassiker souverän. Die schnell aufeinander folgenden Übergänge von hohen zu tiefen Tönen verliefen problemlos geschmeidig. Und als sie zum Lied «In The Wee Small Hours Of The Morning» von David Mann und Bob Hilliard aus dem Jahr 1955 ansetzte, fühlte man sich in der Zeit zurückversetzt. Carter erzählte über dieses traurige Lied, dass es von Frank Sinatra bei seiner Scheidung von Ava Gardener aufgenommen wurde. Ebenso coverte es Ella Fitzgerald, als sie sich scheiden liess. (Zürcher Unterländer)