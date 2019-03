Gemeinde baut Hochwasserschutz aus – Schwachstellen in Reparatur

Dielsdorf Zwei Jahrhundert-Hochwasser innerhalb von nur 33 Tagen richteten am 11. Juli und am 13. August 1995 in der Gemeinde Dielsdorf Millionenschäden an. Ingenieur Walter Wilhelm, der das Unglück hautnah miterlebt hat, erinnert sich. Mehr...

Von Cyprian Schnoz 11.07.2015