Gemeinde blockiert Bauten in Wohnzonenreserve

Mit der nun für drei Jahre bewilligten Planungszone kann verhindert werden, dass generelle Planungsziele von Seiten der Gemeinde Niederweningen nicht durch Bauvorhaben tangiert werden. Bis zur Änderung der Lärmschutzverordnung war eine Überbauung im Quartierplangebiet Vorderegg, auf den Arealen Ebnimüli und Grüt, auf dem Schulareal, beim Surbprojekt auf dem Fussballplatz im Osten des Siedlungsgebiets nicht erlaubt.

Diese Grundstücke befinden sich innerhalb der 50-Dezibel-Linie, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heisst. Das ist der Grenzwert für die Lärmbelastung im Siedlungsgebiet. Seit der neuen Verordnung, die seit Januar 2016 in Kraft ist, könnten diese Wohnzonenreserven nun aber überbaut werden.

Spielraum für Planungsarbeiten

Im Antrag für die Planungszone begründet die Gemeinde ihr Anliegen wie folgt: Eine vorzeitige Überbauung, insbesondere des Areals Ebnimüli, ohne eine Gesamtplanung über das Gebiet Niederweningen Ost würde die Erarbeitung von Erschliessungsvarianten massgeblich einschränken.

Siedlungsgebiet Ost in Niederweningen

Zudem sei zu klären, wie eine qualitativ hochstehende Siedlungsentwicklung unter Beachtung des Lärmschutzes – es betrifft sowohl den Fluglärm als auch den Strassenlärm von der Wehntalerstrasse her – sichergestellt werden kann. Zudem wird im Süden der geplanten Planungszone derzeit ein Revitalisierungs- und Hochwasserschutzprojekt vom kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) für das Fliessgewässer Surb ausgearbeitet, das voraussichtlich Auswirkungen auf die angrenzenden Areale Ebnimüli und Grüt haben wird.

Doppelsporthalle ist nicht betroffen

Ein weiteres Bauvorhaben ist der Bau einer Doppelturnhalle, die das Schulareal ergänzt. Zusammen mit diesem Projekt ist auch die Anbindung des Schulareals an den Bahnhof und dessen zukünftige Gestaltung sowie der Handlungsbedarf beim benachbarten Gemeindehaus zu klären. Wie es in der Mitteilung der Gemeinde heisst, ist der Bau der Doppelsporthalle der Schule Wehntal vom Erlass der Planungszone in keiner Hinsicht tangiert.

Da alle genannten Vorhaben voraussichtlich Auswirkungen auf die jeweils benachbarten Areale haben werden, sei eine gesamträumliche Betrachtung notwendig. Dabei gelte es sicherzustellen, dass keine Vorkehrungen getroffen werden, die allenfalls im Widerspruch zu den Planungsabsichten der Gemeinde stehen.

Markus Pfanner von der kantonalen Baudirektion bestätigt den Eingang des Antrags aus Niederweningen. «Er wurde geprüft und für sinnvoll und nachvollziehbar befunden», sagt er. Die Planungszone ist befristet auf drei Jahre. «Niederweningen kann vor Ablauf dieser Frist einen Antrag auf eine zweijährige Verlängerung stellen, falls die Gemeinde dies als notwendig erachtet.» Gemäss Auskunft von Pfanner setzt die Baudirektion derartige Planungszonen mehrmals pro Jahr im Kanton fest.

Die Planungszone für Niederweningen ist seit dem 17. April in Kraft. Die Publikation im Amtsblatt erfolgte am 27. April. Die Rekursfrist läuft seit diesem Datum für 30 Tage. (Zürcher Unterländer)