Gemeinde darf 3,6 Millionen in geschütztes Bauernhaus investieren

Die Nürensdorfer stellen sich hinter die Pläne ihres Gemeinderates. Sie haben der Totalsanierung eines Bauernhauses an der Kanzleistrasse – direkt neben der Gemeindeverwaltung – für fast 3,6 Millionen Franken zugestimmt. Die Stimmbeteiligung lag bei 28,8 Prozent; mit 840 zu 272 Stimmen sorgt der Urnengang nun für einen klaren Auftrag an die zuständigen Politiker. Denn der betreffende Vielzweckbau gehört der Gemeinde selbst.

Der Präsident des Gemeinderates, Christoph Bösel (SVP), ist zufrieden: «Es ist erfreulich, dass der Vorlage so deutlich zugestimmt wurde.» Man habe doch sieben Jahre daran gearbeitet – «und wir waren sicher, dass sie ausgereift ist.» Insbesondere freut sich Bösel, dass Nürensdorf nun einen Bau erhält, der «etwas darstellt». Das Haus sei ein schönes Objekt, derzeit aber am zerfallen.

Ziel: Rendite von 3,5 Prozent

Der Gemeinderat hatte den Stimmbürgern im Vorfeld ein «in allen Teilen ausgereiftes Projekt» versprochen und empfohlen «mit Überzeugung ein Ja in die Urne zu legen». Der Einsatz der Politik scheint sich gelohnt zu haben und das sollte sich auch für die Gemeinde auszahlen. Nach Abzug aller Kosten und unter Berücksichtigung eines gewissen Leerstandsrisikos, soll nämlich eine Rendite von 3,5 Prozent resultieren, rechnen die Behörden vor. Und das Beste: nach Möglichkeit kann die Gemeinde bei Bedarf auch Klienten des eigenen Sozialamtes in den kleineren Wohneinheiten einquartieren. Denn kurzfristig Wohnraum zu finden für Bedürftige und Mittellose ist ein grosses Probleme in fast allen Gemeinden.

Während Jahren hatte die Gemeinde Nürensdorf die beiden Wohnungen und Zimmer im Haus vermietet. Vorübergehend wurden auch Asylsuchende da platziert. Doch nun ist der bauliche Zustand so desolat geworden, dass es nicht mehr zumutbar ist, das Haus weiterhin zu bewohnen. Seit 2018 steht es daher leer.

Es war der Gemeinderat, welcher das in der Grundstruktur gut erhaltene Gebäude zuletzt begutachten liess und am Ende sogar als schutzwürdig einstufte. Das Haus besteht aus einem Scheunenteil samt Anbau und einem authentischen Wohnteil, der zwischen 1780 und 1812 erstellt wurde.

Neu sieben Wohnungen

Hinter den Riegeln des zur Kanzleistrasse hin ausgerichteten Wohnteils liegen bislang nur zwei Wohnungen. Neu sollen es sieben Einheiten sein. Je drei 4,5- und 1,5-Zimmer-Wohnungen sowie eine 3,5-Zimmer-Wohnung. Die Mietzinsen sollen zwischen 1500 Franken und 2650 Franken liegen.