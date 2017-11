Gemeinde ehrt ihr Kulturerbe

Was haben das Great Barrier Reef vor der Ostküste Australiens, die Ruinenstadt Machu Picchu in Peru und das historische Zentrum Roms gemeinsam? Alle gehören sie zu den Unesco-Weltkultureben. In der Schweiz zählen beispielsweise die Weinberg-Terassen des Lavux am Genfersee oder die Berner Altstadt dazu. Im nächsten Jahr rücken diese Stätten noch stärker in den Fokus: Die EU und der Europarat haben 2018 zum Jahr des Kulturerbes erklärt.

Damit soll wieder vermehrt ins Bewusstsein des Menschen gerückt werden, dass frühere Genarationen wichtiges Kulturerbe hinterlassen haben, das es zu retten, zu bewahren und zu achten gilt. Im Rahmen dieses Kulturerbejahres hat sich das Ortsmuseum Wallisellen der Aufgabe angenommen, das Kulturerbe der Gemeinde zu sichten, zu inventarisieren und darzustellen. Dabei war von Anfang an klar, dass neben materiellen Werten, wie beispielsweise archäologischen Funden, markanten Gebäuden oder Werken von Autoren und Komponisten auch immaterielle Werte, wie das Andenken an bekannte Persönlich­keiten oder sogar ein Abzählreim Aufnahme finden müssen.

Allerdings: da es bisher kein verbindliches Verzeichnis für das gibt, was zu einem Kulturerbe gehört, war die Auswahl der Ortsmuseums-Kommission überlassen. In zum Teil angeregten Diskussionen trafen die Verantwortlichen eine Auswahl, die laut eigenen Angaben «selbstverständlich subjektiv ist und bleibt». Entstanden ist eine Ausstellung, welche in grossformatigen Bildern die getroffene Auswahl zeigt und die Schätze der Gemeinde beschreibt. Eröffnet wird die Ausstellung am 3. Dezember um 14 Uhr.

Drei Anlässe geplant

Als Rahmenprogramm zur Ausstellung werden im Kulturerbejahr zudem Anlässe angeboten. Geplant ist ein Referat, das den Aufbau und Wirkung des Inventars schützenswerter Bauten der Gemeinde zum Thema hat. Zudem werden Führungen durch die Reformierte Kirche, einem «Juwel des Jugendstils» angeboten. Die Zwicky & Co. AG gewährt einen Blick in ihr Archiv, wo auch zu erfahren ist, wie aus dem einstigen Industrieareal, wo der weltbekannte Nähfaden hergestellt wurde, allmählich ein trendiger neuer Ortssteil entsteht. Genauere Angaben über diese Anlässe folgen an der Vernissage. (red)