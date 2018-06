Gemeinde erspart sich Neubewertung

Der Gemeinderat Wallisellen möchte keine Berg- und Talfahrt des Steuerfusses. Daran sollen auch neue Vorgaben des Kantons nichts ändern. In diesem Sinn macht er den 125 anwesenden Stimmberechtigen (0,8 Prozent) an der Gemeindeversammlung vom Dienstag seinen Antrag zur Einführung des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells HRM 2 schmackhaft, «eine trockene, aber sehr wichtige Materie», wie es Finanzvorstand Tobias Meier Kern (die Mitte) formulierte. Da müsse Wallisellen durch, könne aber immerhin entscheiden, wie.

Der Kanton schreibt den Gemeinden zwar das neue Rechnungslegungsmodell vor, stellt ihnen aber frei, ob sie ihr Verwaltungsvermögen neu bewerten oder darauf verzichten möchten. «Wallisellen hat seine Investitionen stets grosszügig abgeschrieben. Das würde bei einer Neubewertung rückgängig gemacht», erklärte Meier Kern. Das Eigenkapital der Gemeinde würde zudem künstlich erhöht. Der Finanzvorstand plädierte dafür, die Restbuchwerte im Verwaltungsvermögen linear abzuschreiben.

Unterstützung gab es von Heine Dietiker (SP). «Der Gemeinderat hat sich über einen langen Zeitraum finanzpolitisch sinnvoll verhalten und uns durch grosszügige Abschreibungen einen stabilen Steuerfuss gesichert.» Die Versammlung folgte mit nur einer Gegenstimme dem Antrag des Gemeinderats.

Vorsicht und Sparsamkeit

Seine finanzpolitische Planung musste der Gemeinderat bei der Genehmigung der Jahresrechnung 2017 verteidigen. Die Laufende Rechnung Wallisellens schliesst bei 96,31 Millionen Franken Ertrag und 99,7 Milionen Franken Aufwand mit einem Aufwandüberschuss von 3,4 Millionen Franken. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 8,8 Millionen Franken.

Seitens RPK-Präsidentin Beatrice Morger (SVP) gab es unverhohlene Kritik an der Budgetierung. Der Unterschied zwischen Voranschlag und Rechnung sei nicht akzeptabel, sagte sie: «Es ist nicht das erste Mal, dass wir viel zu grosszügige budgetierte Ausgaben kritisieren müssen.» Man lasse sich vom Vorsichtsprinzip leiten, räumte Meier Kern ein. «Das bewahrt vor Überraschungen.» Die Stimmberechtigten winkten die Rechnung dann auch ohne Gegenstimme durch.

Angesichts der doch eher trockenen Materie sorgte die Anfrage eines Stimmbürgers für Auflockerung – auch wenn es dabei erneut ums Geld ging. Nämlich um jenes für das Porto der Steuererklärung. Weshalb Wallisellen das Rückantwortkuvert nicht – wie andere, ärmere Gemeinden – vorfrankiere, so die Frage des Mannes. Er ärgere sich jedes Mal über die Portokosten, zumal er das Kuvert auch nicht persönlich abgeben oder einwerfen könne. Doch, das könne er, beschied ihm Gemeindepräsident Bernhard Krismer (SVP): «Bis zu 30 Prozent der rund 8500 Steuerzahler machen das auch.» Mit dem Verzicht auf das Vorfrankieren spare die Gemeinde über 16 000 Franken: «Das soll auch so bleiben.»

Verlust eines echten Partners

Nicht bleiben wird der Gemeindepräsident selber. Krismer tritt nach 20 Jahren Gemeinderat, davon acht Jahre als Präsident, zurück. «Als Chef hast du immer dafür gesorgt, dass für die Gemeinde die beste Lösung gefunden wurde», würdigte Vizepräsidentin Linda Camenisch (FDP) ihren Kollegen und dankte ihm in bewegenden Worten ganz besonders für die Unterstützung in den Zeiten ihrer Erkrankung. Schulpflegepräsidentin Anita Bruggmann (FDP) nannte Krismer «einen Meister der Improvisation mit beindruckenden Dossierkenntnissen», und fügte an: «Die Schule verliert einen echten Partner.» (Zürcher Unterländer)