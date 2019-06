Gemeinde plant Turmbau zu Stadel

Seit 1964 können Wanderer vom Aussichtsturm Stadlerberg das Unterland überblicken. Eine Grillstelle am Fuss lädt ein zum Grillieren, ein Leuchtfeuer an der Spitze hilft den vorbeifliegenden Flugzeugen zur Orientierung. Der 25 Meter hohe Turm, ein Geschenk des verstorbenen Stadler Bürgers August Briner, ist heute fester Bestandteil des Landschaftsbildes.

Nun will man den Turm abreissen - und an seine Stelle einen Neuen bauen. An der Gemeindeversammlung vom Mittwoch streckte der Gemeinderat seine Fühler aus um zu erfahren, was die Stadler Bevölkerung davon hält.

Keine temporäre Lösung

«Längerfristig müssen wir einen Ersatz in Betracht ziehen», erklärte Gemeinderat Rico Barandun (FDP). In den vergangenen Jahren wurden wiederholt kleinere Reparaturen zum Erhalt des Turmes vorgenommen. Wegen dem Alter des Holzes sei nun aber eine grössere Sanierung fällig geworden. Kostenpunkt: 30000 Franken.

Laut Barandun wäre das jedoch nur eine temporäre Lösung, das Problem damit noch nicht beseitigt: «Damit hätten wir Ruhe für die nächsten zwei bis drei Jahre und müssten uns dann wieder etwas Neues überlegen.» Ein neuer Turm würde länger erhalten bleiben, kostet dementsprechend auch mehr. Bei gleicher Höhe 500 000 Franken schätzt Barandun.

«Längerfristig müssen wir einen Ersatz in Betracht ziehen»Rico Barandun, Gemeinderat

Mit Investitionen von Privaten und Firmen könnten die Kosten auf 400 000 Franken reduziert werden. Weil Stadel gut finanziell abgestützt sei und der Turm in der Region sehr geschätzt wäre, erwartet der Gemeinderat, dass eine Finanzierung kein Hindernis darstellen sollte. Alternativ will man sich von ähnlichen Projekten inspirieren lassen und beispielsweise Sprossen an Sponsoren verkaufen. Auch soll der neue Turm wieder mit Holz gebaut werden, wenn möglich aus dem Stadler Wald.

Für Aviatikfans

Der Vorschlag, das Wahrzeichen Stadels auf diese Art zu erhalten, fand Anklang bei den Stimmberechtigten. Einzig das Dach, welches Barandun vorsieht, wurde in Frage gestellt. Der Turm ist dank seiner Nähe zum Flughafen besonders bei Aviatikfans beliebt. Ein Dach würde die Aussicht jedoch stark einschränken, bemängelte eine Anwesende. Über die Details werde zu einem späteren Punkt entschieden, entgegnete Barandun. «Ein Dach ist aber ein wirksamer Witterungsschutz und würde die Lebensdauer des neuen Turmes verlängern.»

Der Gemeinderat wird nun die Detailplanung in Angriff nehmen. Damit sollte das Projekt zum neuen Aussichtsturm in den kommenden Monaten vorgestellt werden und an der nächstmöglichen Gemeindeversammlung zur Abstimmung kommen. (Zürcher Unterländer)