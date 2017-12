Gemeinde wird noch steuergünstiger

36 Stimmberechtigte (3,1 Prozent) genehmigten an der Gemeindeversammlung von Oberweningen am Donnerstagabend einstimmig das Budget und den Steuerfuss 2018. Das Budget sieht bei einem Aufwand von rund 7,7 Millionen Franken und einem Ertrag ohne Steuern von 5,8 Millionen Franken ein Minus von 1,8 Millionen Franken vor. Um dieses Defizit zu decken schlug der Gemeinderat einen Steuerfuss von 37 Prozent vor. Damit sinkt der Steuerfuss um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Oberweningen bleibt damit die steuergünstigste Gemeinde des Wehntals und baut den Abstand sogar weiter aus. Der Gesamtsteuerfuss beläuft sich neu auf 102 Prozent.

Genehmigt wurde ebenfalls das zweite Traktandum der Gemeindeversammlung. Dieses betraf das Einbürgerungsverfahren. Es schreibt fest, dass jeder Einbürgerungnswillige dazu verpflichtet werden soll, einen externen Grundkenntnistest zu absolvieren. Bei der Abstimmung ging es jedoch nur um eine formelle Anpassung an neue übergeordnete Verordnungen. «Wir werden die bisherige Praxis weiterführen», erklärt Gemeindeschreiber Kaspar Zbinden.

Ein hohes Gut

Die Gemeinde Oberweningen führt seit dem Jahre 2013 bereits Sprachprüfungen und Standortbestimmungen in Staatskunde durch. Durch diese Tests habe man eine einheitliche Praxis in der Überprüfung der Eignung der Bewerberinnen und Bewerber erreichen können, schreibt der Gemeinderat in der Weisung. Der kantonale Deutschtest wurde bereits im Jahre 2015 im Kanton Zürich eingeführt. Auch künftig möchte die Gemeinde die Durchführung des kantonalen Deutschtests und des Grundkenntnistests extern an die Berufsschule Bülach vergeben.

Der Gemeinderat erachte die Erteilung des Schweizer Bürgerrechts als ein hohes Gut und möchte die Voraussetzungen dafür entsprechend hoch halten, heisst es in der Weisung weiter. Aus den bisherigen positiven Erfahrungen, wie auch um die Wichtigkeit des Schweizer Bürgerrechts zu wahren, sollen die Grundkenntnisse extern anhand eines Grundkenntnistests überprüft werden, heisst es in der Weisung. (Zürcher Unterländer)