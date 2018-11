Gemeinden ärgern sich über verunglücktes Gesetz

Eigentlich hatte Niederhasli vor, seine finanziellen Reserven kräftig aufzustocken. In der ersten Version des Budgets für nächstes Jahr sah die Gemeinde deshalb vor, gut eine Million Franken ins Eigenkapital zu verschieben. Doch gestern teilte sie mit, dass es lediglich 300 000 Franken sein werden, weil aus dem kantonalen Finanzausgleich rund 700 000 Franken weniger erwartet werden.Grund für die Korrektur ist die Intervention des Regierungsrats, der die Gemeinden mahnte, sich bei der Budgetierung ans neue Gemeindegesetz zu halten. Ansonsten könnte das Budget vom Bezirksrat zurückgewiesen werden. Die Tonalität des Schreibens kam nicht allerorts gut an.

Bis anhin wurde der Zustupf aus Gemeinden mit steuerkräftigen Einwohnern aufgrund der Zahlen von vor zwei Jahren veranschlagt. Denn der genaue zur Verfügung stehende Betrag sowie die Verteilung stehen jeweils erst mit zwei Jahren Verspätung fest. Sie hängen hauptsächlich von der durchschnittlichen Steuerkraft der Einwohner ab. Mit dem harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HMR2) soll das Budget dem Steuerzahler aufzeigen, was der Gemeinde im nächsten Jahr an Ausgleich zusteht.

In die Zukunft schauen

Das Problem dabei: Die relative Steuerkraft von 2019, aufgrund deren der Ausgleich berechnet wird, ist erst im Sommer 2020 bekannt. Die Gemeinderäte müssen die Zahlen von 2019 schätzen, der Kanton schätzt seinen Mittelwert ebenfalls und aus der Differenz wird der hypothetische Anspruch errechnet. Ausbezahlt wird der Finanzausgleich weiterhin mit zwei Jahren Verzug, also basierend auf den Daten von 2017.

In Niederhasli rechnete man vorerst mit Einnahmen aus dem Finanzausgleich von knapp 12 Millionen Franken. Mit der neuen Methode sind es rund 700 000 Franken weniger. Aufgrund welcher Angaben die Schätzung zustande gekommen ist, war gestern nicht in Erfahrung zu bringen. Eine Änderung des Steuerfusses ist deshalb aber nicht nötig.

Die Neubewertung war mit einem beträchtlichem Aufwand verbunden. «Es war mühsam, aber wir haben eingesehen, dass wir nicht darum herumkommen», sagt Gemeindepräsident Marco Kurer. Glücklicherweise konnte der Druck der Weisung für die Gemeindeversammlung am 5. Dezember noch rechtzeitig gestoppt werden. Die Gemeinde druckt jeweils 300 Exemplare für Abonnenten aus. Das Budget ist aber auch auf der Webseite aufgeschaltet.

Im ersten Anlauf hatte der Gemeinderat «aus pragmatischer Sicht» auf die Umsetzung der neuen Gesetzesbestimmungen verzichtet, wie es in der Medienmitteilung heisst. «Dieser Entscheid erfolgte eigenmächtig, da die Festsetzung des Budgets grundsätzlich den Gemeinden obliegt. Mit seiner Auslegung des Gesetzes ist der Gemeinderat etlichen anderen Zürcher Gemeinden gefolgt.» Nach alter Art haben zuerst zum Beispiel Dinhard, Ellikon an der Thur und Wiesendangen budgetiert.

Viele Gemeinden tun sich mit der neuen Regelung schwer. Sie empfinden sie als kompliziert, unsicher und widersprüchlich zur Vorgabe, nur gesicherte Buchungen vorzunehmen. «Der Prozess wird aufgebläht», sagt Bruno Schlatter, Gemeindeschreiber in Niederglatt. Trotzdem hat die Gemeinde die Vorgabe umgesetzt, lässt nun jedoch vom Bezirksrat überprüfen, ob alles ganz korrekt ist. Auch zum Beispiel in Bassersdorf, Höri und Oberglatt ist man noch am Abklären, ob eine Überarbeitung nötig ist. In Oberglatt wurde die gedruckte Weisung bereits verschickt. Dagegen gehen die Verantwortlichen in Rorbas, Dietlikon und Steinmaur davon aus, dass sie ihr Budget von Anfang an korrekt aufgestellt haben.

Vorstoss im Kantonsrat

Das neue Gesetz war ursprünglich ein Wunsch der finanzstarken Gebergemeinden. Der Regierungsrat habe bereits 2014 in der Kantonsratsdebatte auf die Probleme hingewiesen, sagt Justizdirektorin Jacqueline Fehr in einem Interview mit der NZZ. Trotzdem sei der Artikel von der bürgerlichen Mehrheit so beschlossen worden. «Die Bestimmung ist zweifellos verunglückt», sagt die Regierungsrätin. «Es ist ein Schlamassel mit Ansage.»

Im Kantonsrat ist nun bereits ein Vorstoss des FDP-Parlamentariers Jörg Kündig für eine erneute Änderung hängig. Sie ist jedoch erst Anfang Oktober eingereicht worden, weshalb es bis zur Behandlung noch eine Weile dauern kann. Bis die Korrektur in Kraft tritt, kann es gut 2021 werden – falls sie überhaupt eine Mehrheit findet.