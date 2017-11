Gemeinderat fordert baldige Abstimmung über die Zukunft der Sek

Rümlang. 341 Schülerinnen und Schüler aus Rümlang und aus Oberglatt besuchen derzeit die gemeinsame Sek – und in zehn Jahren sollen es gemäss Hochrechnung schon gegen 570 sein. Dass das Schulhaus Worbiger angesichts dieser Zahlen bald aus allen Nähten platzt, das ist nachvollziehbar. Und auch dass angesichts dieses Wachstums ein neues Schulhaus vonnöten ist, bezweifelt niemand.

Sogar dass das neue Schulhaus in Oberglatt zu stehen kommen soll, neben der Chliriethalle («Rümlanger» vom 27. Oktober), wie an der Informationsveranstaltung von Ende Oktober aufgezeigt wurde, scheint unumstritten zu sein.Ein erster Schritt in Richtung neues Schulhaus ist nun die Abstimmung an der Gemeindeversammlung von nächstem Donnerstag: Dann geht es um einen Kredit von 280 000 Franken, den die Sekundarschulpflege Rümlang-Oberglatt beantragt, um einen Projektwettbewerb für ein neues Schulhaus vorzubereiten und durchzuführen.

Gemeinsam oder getrennt?

Neben der Frage nach dem neu zu schaffenden Schulraum mischt sich jetzt aber der Gemeinderat Rümlang in die Diskussion ein und bringt – wie bereits an der Informationsveranstaltung in Rümlang deutlich wurde – ­eine zweite Frage aufs Tapet: nämlich jene, wie die Sek künftig organisiert sein soll. Sollen Rümlang und Oberglatt auch weiterhin eine gemeinsame Schulgemeinde bilden? – das will der Gemeinderat wissen. Und zwar von der Bevölkerung.

Daher fordert er ganz konkret, dass bereits im Jahr 2019 an der Urne über eine allfällige Auftrennung der Sekundarschulgemeinde abgestimmt werde. «Beide Gemeinden weisen genügend hohe Schülerzahlen auf, um eine eigene Sekundarschule zu führen», sagt Gemeinderat Peter Meier dazu – stellvertretend für den Gesamtgemeinderat.

«Man muss das so rasch wie möglich klären, also noch bevor das neue Schulhaus steht», unterstreicht Meier. «Sonst besteht eine hohe Gefahr, dass das Projekt bei den Bürgern keine Akzeptanz findet und im schlimmsten Fall an der Urne scheitert.» Denn Überlegungen zu den steuerlichen Folgen oder den Investitionen in ein neues Schulhaus in der Nachbargemeinde würden auch von der Bevölkerung unweigerlich gestellt. «Dabei ist auch die Möglichkeit zu überdenken, unsere beiden Schulen in einer zu vereinen», führt Meier weiter aus.

Arbeitsgruppe vorgesehen

Mit seiner Forderung nach einer Abstimmung im 2019 stösst der Gemeinderat jedoch auf wenig Gehör bei der Sekundarschulpflege. Deren Präsidentin Tonja Züllig ist gar nicht glücklich mit dem straffen Zeitplan, den der Gemeinderat der Schule vorgeben möchte. «Der Bau des Schulhauses und die Strukturen der Schule, das sind zwei verschiedene Sachen», sagt sie. «Unser grösstes Problem sind die Schülerzahlen, die auf uns zukommen. Wir müssen jetzt ein Schulhaus bauen, das hat erste Priorität.»

Man sei aber durchaus bereit, darüber nachzudenken, wie die Schule künftig organisiert sein soll. Eine entsprechende Absichtserklärung hat die Schulpflege der Sek diese Woche unterzeichnet. Darin ist festgehalten, dass im Januar eine Arbeitsgruppe gebildet wird, mit dem Ziel, die «Strukturen der Sekundarschule Rümlang-Oberglatt zu überprüfen», wie es in der entsprechenden Medienmitteilung heisst. Auch die Primarschulpflege Rümlang hat die Erklärung unterschrieben, und der Gemeinderat Oberglatt habe zwar noch nicht unterzeichnet, stimme der Mitwirkung aber grundsätzlich zu, wie die zuständige Gemeinderätin Nalan Seifeddini erklärt.

Dem Anliegen des Gemeinderats Rümlang, schon 2019 über eine Auftrennung der Sek abzustimmen, wird in dieser Erklärung aber nicht Rechnung getragen. Der Zeithorizont ist vage formuliert: «Bis spätestens Ende Legislaturperiode 2018-2022 soll den Gemeindevorständen Bericht mit einer Empfehlung bezüglich des weiteren Vorgehens erstattet werden», heisst es dort. Laut der Sekundarschulpflege wäre es zu früh, sich jetzt schon einen zeitlichen Rahmen vorzugeben: «Den Zeitplan soll die Arbeitsgruppe festlegen, das macht am meisten Sinn. Alles andere wäre nicht seriös», sagt Präsidentin Züllig.

Dem Gemeinderat Rümlang dauert das aber zu lang – und so hat er wiederum die Absichtserklärung nicht unterzeichnet. Dies obwohl die Idee dazu ursprünglich von ihm stammte. Jedoch wollte er darin einen sportlicheren Zeitplan festlegen. «Wir haben wenig Verständnis dafür, dass man sich nicht zeitnah der Frage stellt», sagt Gemeinderat Meier – und bleibt bei der Forderung nach einer Abstimmung im Jahr 2019.

Eine grosse Handhabe hat der Gemeinderat allerdings nicht, zumindest kann er selber keine Abstimmung anordnen über die Zukunft der Schulgemeinde. Die Zuständigkeit liegt bei der Sek, und ohne deren Einlenken könnte einzig eine Volksinitiative zu einem Entscheid an der Urne führen.

Zunächst aber steht nun das neue Schulhaus im Vordergrund, wenn das Stimmvolk von Rümlang und Oberglatt am kommenden Donnerstag über den Wettbewerbskredit abstimmen soll. Und in dieser Sache immerhin ist man sich einig, unabhängig von jeglicher Terminfrage: «Uns ist sehr wichtig, dass das durch die Sek geplante Schulhaus gebaut wird», bekräftigt Meier seitens des Gemeinderats. (Zürcher Unterländer)