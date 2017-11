Gemeinderat fühlt Einwohnern auf den Zahn

Bis Ende Jahr haben die Steinmaurer Zeit, den Fragebogen auszufüllen und der Gemeindeverwaltung zuzustellen. Falls sie das überhaupt wollen, denn die Teilnahme ist freiwillig. «Der Gemeinderat möchte mit einer flächendeckenden Befragung die Meinung und das allgemeine Wohlbefinden der Einwohnerinnen und Einwohner zu verschiedenen Themen erfahren», begründet die Behörde.Um möglichst viele Leute zu einer Teilnahme zu bewegen, garniert der Gemeinderat die Umfrage mit einem Preis. Dieser wird unter den Teilnehmern verlost und besteht aus einem Einkaufsgutschein im Wert von 200 Franken, einlösbar bei einem lokalen Gewerbler.

«Die ausgefüllten Fragebogen tröpfeln bereits stetig rein.»Dominik Berger, Mitarbeiter Verwaltung Steinmaur

Der Fragebogen kann direkt online über die Gemeindewebsite übermittelt, per E-Mail eingeschickt oder in den Briefkasten des Gemeindehauses geworfen werden. Das neunseitige Formular umfasst insgesamt 33 Fragen und ist in folgende Kapitel unterteilt: «Leben in der Gemeinde und Sicherheit» (6 Fragen), «Behörden und Verwaltung» (6), «Kommunikation und Information» (9), «Verkehr» (3), «Zum Schluss» (4), «Fragen zu Ihrer Person» (4) und «Wollten Sie uns noch etwas sagen?» Die Angaben würden vertraulich behandelt und anonymisiert ausgewertet, hält der Gemeinderat fest.

Ein Bogen für jeden Haushalt

Wie Verwaltungsmitarbeiter Dominik Berger, der Zuständige für die Einwohnerbefragung, auf Anfrage erklärte, sei jedem Haushalt ein Bogen zugestellt worden. Falls mehrere Leute in einer Familie einen Bogen ausfüllen möchten, müssten sie ein Exemplar von der Website herunterladen.

«Die ausgefüllten Fragebogen tröpfeln bereits stetig rein», sagte Berger. Und das sowohl online als auch auf Papier. In Papierform sei grundsätzlich auch eine anonyme Teilnahme möglich, sofern jemand seinen Namen nicht angeben möchte. «An der Verlosung können diese aber natürlich nicht teilnehmen», sagte Berger, der in Steinmaur auch als Steuersekretär tätig ist.

Der Fragebogen umfasst praktisch alle Bereiche des Dorflebens. So wird zum Beispiel gefragt, ob es wichtig sei, dass die Politische Gemeinde die Dorfvereine finanziell unterstütze. Auch wird nach der Zufriedenheit gefragt bezüglich Erholungsraum, Sauberkeit der Strassen, Abfallentsorgung oder Kulturangebot. Ja sogar die Qualität der Weihnachtsbeleuchtung ist ein Thema.

Verkehr als Thema gesetzt

Natürlich ist auch das Wirken von Behörden und Verwaltung von Interesse. Ganz vereinzelt haben Fragen rhetorischen Charakter, denn wer möchte schon zum Beispiel auf die Frage «Finden Sie es sinnvoll, dass sich die Politische Gemeinde mit fünf Lehrstellen stark in der Ausbildung von Lernenden engagiert» sagen, das sei unnötig?

Nicht fehlen darf das allgegenwärtige Thema «Verkehr» – die Verkehrslage allgemein oder speziell die Verkehrsführung in den Quartieren. Nicht gestellt wird jedoch die explizite Frage nach der Zufriedenheit mit dem Angebot des öffentlichen Verkehrs.

Die meisten Fragen können im Multiple-Choice-Verfahren beantwortet werden, das heisst mit einem Kreuzchen in einem der jeweils sechs Häuschen kann man einer Aussage mehr oder weniger zustimmen. So lautet zum Beispiel eine Frage: «Wie bewerten Sie die Lebensqualität in Steinmaur insgesamt?» Als Antwort kann man zwischen «sehr gut» und «sehr schlecht» wählen. Quasi als Joker kann alternativ das Kreuzchen bei «weiss nicht» gesetzt werden.

Kommentare möglich

Bei einzelnen Fragen und als Schlusswort sozusagen können Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Antwort in Form eines Kommentars festhalten. So zum Beispiel bei der Frage, welche Orte in Steinmaur als unsicher empfunden würden oder warum jemand mit der Arbeit des Gemeinderats unzufrieden sei.

Auch für Verbesserungsvorschläge wird im Formular Platz eingeräumt. «Wollten Sie uns noch etwas sagen?, fragt der Gemeinderat abschliessend und bittet die Befragten, leere Seiten zu verwenden, falls die zur Verfügung gestellten acht Linien nicht ausreichen sollten.

(Zürcher Unterländer)