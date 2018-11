Gemeinderat pflegt eine transparente Kommunikation

Der Gemeinderat hält in seinen Zielen für die Amtsperiode 2018 - 2022 auch solche für das Mitarbeiterteam fest. Die Gemeinde sieht sich als attraktive Arbeitgeberin und kann auf qualifiziertes Personal zählen, wie es im Leitgedanken heisst. Das bedeutet eine kundenorientierte Ausrichtung, die Anliegen werden zuvorkommend behandelt. Speziell geachtet wird auf eine nachvollziehbare Kommunikation.

Entsprechend heisst es: «Die Schriftstücke der Verwaltung sind bürgernah und verständlich verfasst.» Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden sind ein wichtiger Teil, um den Ansprüchen der Kundschaft gerecht zu werden. Eine regelmässige Überprüfung der Stellenprofile ermöglicht falls nötig eine Anpassung.Eine transparente und ehrliche Kommunikation sowohl intern als auch extern bezeichnet die Gemeinde als Grundpfeiler ihrer Tätigkeit. Intern pflegt sie einen lösungsporientierten Stil und wertschätzenden Umgang.

«Der Steuerfuss soll in dieser Legislatur gesenkt und die Strategie des sorgfältigen Umgangs mit den Finanzen weiterverfolgt werden.»Leitgedanken Gemeinderat Niederweningen

Zudem sind alle Mitglieder an einem guten Verhältnis zu den Mitarbeitenden interessiert. Extern, das heisst für die Kommunikation mit der Bevölkerung, dem Gewerbe und der Presse, werden die Website, das Mitteilungsblatt, eine i-App und Info-Veranstaltungen genannt. Zudem beabssichtigt der Gemeinderat, die Zusammenarbeit mit den Behörden der andern Wehntaler Gemeinden weiterhin zu pflegen.

Über jedem der zwölf aufgeführten Punkte steht neben dem Leitgedanken auch ein Bild oder eine Grafik zur Veranschaulichung. Bei den Finanzen fällt die Darstellung der Linie für den Steuerfuss auf, die einen Abwärtstrend mit einem Fragezeichen aufzeigt. Der Text dazu lautet: «Der Steuerfuss soll in dieser Legislatur gesenkt und die Strategie des sorgfältigen Umgangs mit den Finanzen weiterverfolgt werden.» Generell sollen zudem ein ausgeglichener Finanzhaushalt und eine langfristige Finanzplanung die Selbstbestimmung der Gemeinde gewährleisten.

Allen Interessengruppen gerecht werden

Die Landschaft ist als Wirtschaftsfaktor und Naherholungsgebiet unter dem Ressort Forst, Landwirtschaft und Umwelt aufgeführt. Der Gemeinderat unterstützt beide Interessengruppen und hält fest, dass die bestehenden Fusswege und Flurstrassen für die verschiedenen Nutzer angemessen unterhalten werden.

Jugend, Senioren und Freiwilligenarbeit sind die Schwerpunkte bei Gesellschaft und Kultur. Der Leitgedanke dazu ist wie folgt formuliert: «Jugendliche sowie Seniorinnen und Senioren benötigen Orte, wo sie sich treffen und gemeinsam etwas tun können. Die Gemeinde unterstützt diese Aktivitäten.» Den aktiven Vereinsmitgliedern, die das kulturellen Leben Niederweningens prägen, wird Hilfe zugesichert. Auch im Bereich Soziales geht es um Jung und Alt.

Die Gemeinde will die Voraussetzungen schaffen, dass sich alle Altersgruppen wohl fühlen und stolz sind, in Niederweningen zu leben und legt Wert drauf, eine familienfreundliche Landgemeinde zu sein. Das zeigt sich auch beim Ressort Hochbau und Raumplanung, wo eine nachhaltige und familienfreundliche Dorfentwicklung angestrebt wird. Im Leigedanken steht, dass Niederweningen ein umweltbewusstes Dorf mit hoher Lebensqualität sein soll, umgeben von einer intakten Landschaft. Durch die geplante Siedlungsentwicklung ergeben sich verschiedene Projekte wie etwa ein Verkehrs- und Parkierungskonzept, ein Kulturzentrum, ein Spielplatz und andere. Für die Umsetzung ist der Einbezug der Bevölkerung vorgesehen.

Eine Vorbildrolle will die Gemeinde im Zusammenhang mit dem Energiekonsum und dem CO2-Ausstoss einnehmen. Gemeindeeigene Liegenschaften werden energetisch optimiert. Eine entsprechende Abklärung steht auch in Bezug auf die Kandelaber der Strassenbeleuchtung an. Zudem wird die Erstellung einer Energiebuchhaltung als Werkzeug zur Erfassung und Auswertung der einzelnen Energieträger geprüft.

Bei der Wasserversorgung plant die Gemeinde, die Infrastrukturanlagen einerseits vorschriftsgemäss zu warten und andererseits durch den Einsatz geeigneter Technologien laufend zu erneuern wie es im Leitgedanken beim Ressort Werke heisst.

Verkehr ist wichtiger Bestandteil des Dorfes

Im Zusammenhang mit dem Verkehr ist die Sicherheit der Bevölkerung ein wichtiges Ziel. Deshalb überprüft der Gemeinderat die Signalisation im Dorf auf Nutzen und Sicherheit. Das Bauprojekt Bahnhof im Westen und Wehntalerstrasse beinhaltet Sanierungen, den Ausbau des Busbahnhofs und Optimierungen im Sicherheitsereich. Für den Gemeinderat ist wichtig, dass die Bevölkerung rund um das Bahnhofsareal auch während der Umsetzung des Projekts nicht gefährdet ist. (Zürcher Unterländer)